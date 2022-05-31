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Введених ЄС санкцій проти Росії все ще замало, — Офіс Президента

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Фото: Скриншот из видео | Жовква розкритикував ЄС за нерішучість щодо введення санкцій проти РФ

Під час спілкування з журналістами заступник голови ОП Ігор Жовква розкритикував Євросоюз за надто повільне та пізнє запровадження обмежень проти Росії.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква назвав недостатніми санкції Євросоюзу щодо імпорту російської нафти, які торкнуться постачання палива морем. Також чиновник назвав темпи впровадження обмежень проти РФ надто повільними. Про це пише агентство Reuters.

"Якщо ви запитаєте мене (про санкції ЄС щодо РФ), я б сказав, що (їх вводять) надто повільно, надто пізно і (їх) безумовно недостатньо", — цитують Жовкву журналісти.

Також заступник глави Офісу Президента заявив, що українська влада "виразно незадоволена" темпами постачання озброєння країнами Заходу.

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"Якби нас все влаштовувало, ми відразу почали б звільнення Маріуполя і відкинули б російські війська з Донбасу", — сказав Жовква.

Нагадаємо, у Євросоюзі не змогли домовитися про запровадження повного ембарго на постачання нафтопродуктів із Росії в межах шостого пакета санкцій. Зокрема проти цього кроку виступала Угорщина, яка сильно залежить від трубопровідного імпорту палива. У зв'язку з цим лідери ЄС домовилися запровадити обмеження лише на постачання нафти морем. Водночас у Євросоюзі дійшли згоди щодо відмови від 90% нафтопродуктів із РФ до кінця року.

Також ми писали, що під нові санкції Євросоюзу потрапив найбільший банк Росії – "Сбербанк". Фінансову установу відключать від системи SWIFT.

До цього повідомляли, що за 9 тижнів повномасштабної війни РФ проти України Німеччина, попри обіцянки, звела до мінімуму підтримку Києва та майже не надавала йому жодного озброєння.