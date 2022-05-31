Введенных ЕС санкций против России все еще недостаточно, — Офис Президента

В ходе общения с журналистами замглавы ОП Игорь Жовква раскритиковал Евросоюз за слишком медленное и позднее введение ограничений против России.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква назвал недостаточными санкции Евросоюза в отношении импорта российской нефти, которые затронут поставки топлива по морю. Также чиновник назвал темпы внедрения ограничений против РФ слишком медленными. Об этом пишет агентство Reuters.

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"Если вы спросите меня (о санкциях ЕС в отношении РФ), я бы сказал, что (они вводятся) слишком медленно, слишком поздно и (их) определенно недостаточно", — цитируют Жовкву журналисты.

Также замглавы Офиса Президента заявил, что украинские власти "определенно недовольны" темпами поставок вооружения странами Запада.

"Если бы нас все устраивало, мы бы сразу начали освобождение Мариуполя и отбросили бы российские войска с Донбасса", — сказал Жовква.

Напомним, в Евросоюзе не смогли договориться о введении полного эмбарго на поставки нефтепродуктов из России в рамках шестого пакета санкций. В частности, против этого шага выступала Венгрия, которая сильно зависит от трубопроводного импорта топлива. В связи с этим лидеры ЕС договорились ввести ограничение только на поставки нефти по морю. В то же время в Евросоюзе пришли к согласию касательно отказа от 90% нефтепродуктов из РФ до конца года.

Также мы писали, что под новые санкции Евросоюза попал крупнейший банк России — "Сбербанк". Финансовое учреждение будет отключено от системы SWIFT.

До этого сообщалось, что за 9 недель полномасштабной войны РФ против Украины Германия, несмотря на обещания, свела к минимуму поддержку Киева и почти не предоставляла ему никакого вооружения.