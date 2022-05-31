Введенных ЕС санкций против России все еще недостаточно, — Офис Президента
В ходе общения с журналистами замглавы ОП Игорь Жовква раскритиковал Евросоюз за слишком медленное и позднее введение ограничений против России.
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Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква назвал недостаточными санкции Евросоюза в отношении импорта российской нефти, которые затронут поставки топлива по морю. Также чиновник назвал темпы внедрения ограничений против РФ слишком медленными. Об этом пишет агентство Reuters.
"Если вы спросите меня (о санкциях ЕС в отношении РФ), я бы сказал, что (они вводятся) слишком медленно, слишком поздно и (их) определенно недостаточно", — цитируют Жовкву журналисты.
Также замглавы Офиса Президента заявил, что украинские власти "определенно недовольны" темпами поставок вооружения странами Запада.
"Если бы нас все устраивало, мы бы сразу начали освобождение Мариуполя и отбросили бы российские войска с Донбасса", — сказал Жовква.
Напомним, в Евросоюзе не смогли договориться о введении полного эмбарго на поставки нефтепродуктов из России в рамках шестого пакета санкций. В частности, против этого шага выступала Венгрия, которая сильно зависит от трубопроводного импорта топлива. В связи с этим лидеры ЕС договорились ввести ограничение только на поставки нефти по морю. В то же время в Евросоюзе пришли к согласию касательно отказа от 90% нефтепродуктов из РФ до конца года.
Также мы писали, что под новые санкции Евросоюза попал крупнейший банк России — "Сбербанк". Финансовое учреждение будет отключено от системы SWIFT.
До этого сообщалось, что за 9 недель полномасштабной войны РФ против Украины Германия, несмотря на обещания, свела к минимуму поддержку Киева и почти не предоставляла ему никакого вооружения.