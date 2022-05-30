"Последняя попытка": в ЕС не договорились о полном запрете нефти из РФ

На встрече, которая длилась 11 часов, решили, что в новый пакет санкций войдет эмбарго только на то топливо, которое поставляется из России по морю.

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Дипломаты стран Евросоюза предприняли последнюю попытку договориться касательно введения полного эмбарго на российскую нефть в ходе 11-часовой встречи, однако согласовать это решение не удалось. В качестве альтернативы в шестой пакет санкций в отношении РФ будет включен запрет на поставки топлива по морю. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект выводов саммита лидеров ЕС.

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Согласно проекту документа, 27 лидеров стран Евросоюза должны договориться о том, что в следующий пакет санкций коснется российской нефти с временным исключением для сырой нефти, которая поставляется по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, не имеющим выхода к морю. При этом в тексте указано, что "в какой-то момент будет подвергнута санкция" и трубопроводное топливо.

Детали этого исключения собравшиеся сегодня в Брюсселе лидеры ЕС дорабатывать не будут — вместо этого они поручат дипломатам и министрам найти решение, которое обеспечит здоровую конкуренцию между теми, кто продолжает получать российское топливо и кто от него отрезан.

По словам одного из европейских дипломатов, еще одним признаком того, как в ЕС пытаются договориться о санкциях, стало исключение запрета на приобретение гражданами РФ недвижимости в странах Евросоюза — эта мера должна была войти в шестой пакет ограничений, однако против нее выступил Кипр.

В перечень новых санкций войдет отключение крупнейшего в РФ банка "Сбербанк" от системы SWIFT, запрет деятельности российских вещателей в ЕС и добавление новых лиц в санкционный список с заморозкой их активов.

Также по итогам встречи в Брюсселе ЕС объявит о пакете кредитов на 9 млрд евро, которые, в частности, пойдут на выплату заработной платы в Украине, и создание международного фонда восстановления Украины. Помимо этого лидеры ЕС обсудят вопрос конфискации замороженных активов РФ для наполнения этого фонда.

На встрече будет затронута темы и поставок зерна из заблокированных Россией украинских портов — лидеры стран Евросоюза обещают ускорить свою работу, чтобы украинская сторона могла вывозить его по железной дороге или на автомобилях.

Напомним, ранее президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС согласует эмбарго на российскую нефть без учета мнения Венгрии, которая выступает против этой меры.

Также мы писали, что из-за неспособности ЕС ввести полный запрет на поставки российской нефти содружество раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.