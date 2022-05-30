"Остання спроба": у ЄС не домовилися про повну заборону нафти з РФ

На зустрічі, яка тривала 11 годин, вирішили, що до нового пакету санкцій увійде ембарго тільки на те паливо, яке постачають з Росії морем.

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Дипломати країн Євросоюзу зробили останню спробу домовитися щодо запровадження повного ембарго на російську нафту під час 11-годинної зустрічі, проте погодити це рішення не вдалося. Як альтернативу до шостого пакета санкцій проти РФ включать заборону на постачання палива морем. Про це в понеділок, 30 травня, повідомляє Reuters із посиланням на проєкт висновків саміту лідерів ЄС.

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Згідно з проєктом документа, 27 лідерів країн Євросоюзу мають домовитися про те, що в наступний пакет санкцій торкнеться російської нафти з тимчасовим винятком для сирої нафти, яку постачають трубопроводом до Угорщини, Словаччини та Чехії, які не мають виходу до моря. Водночас у тексті зазначено, що "якось буде піддана санкція" і трубопровідне паливо.

Деталі цього винятку лідери ЄС, які зібралися сьогодні в Брюсселі, не доопрацьовуватимуть — натомість вони доручать дипломатам і міністрам знайти рішення, яке забезпечить здорову конкуренцію між тими, хто продовжує отримувати російське паливо і хто від нього відрізаний.

За словами одного з європейських дипломатів, ще однією ознакою того, як у ЄС намагаються домовитися про санкції, стало скасування заборони на придбання громадянами РФ нерухомості в країнах Євросоюзу — цей захід мав увійти до шостого пакета обмежень, проте проти нього виступив Кіпр.

До переліку нових санкцій увійде відключення найбільшого у РФ банку "Сбербанк" від системи SWIFT, заборона діяльності російських мовників у ЄС та додавання нових осіб до списку санкцій із заморожуванням їх активів.

Також за підсумками зустрічі в Брюсселі ЄС оголосить про пакет кредитів на 9 млрд євро, які, зокрема, підуть на виплату заробітної плати в Україні та створення міжнародного фонду відновлення України. Крім цього, лідери ЄС обговорять питання конфіскації заморожених активів РФ для наповнення цього фонду.

На зустрічі порушать теми та постачання зерна із заблокованих Росією українських портів — лідери країн Євросоюзу обіцяють прискорити свою роботу, щоб українська сторона могла вивозити його залізницею або автомобілями.

Нагадаємо, раніше президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС погодить ембарго на російську нафту без урахування думки Угорщини, яка виступає проти цього заходу.

Також ми писали, що через нездатність ЄС запровадити повну заборону на постачання російської нафти, співдружність розкритикував президент України Володимир Зеленський.