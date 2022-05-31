Нефтяное эмбарго перекроет ресурсы, которые снабжают российскую военную машину, — дипломат ЕС

По словам Жозепа Борреля, Евросоюз — главный клиент для РФ. При этом дипломат уточнил, что ЕС все же не настолько влиятелен, чтобы помешать РФ продавать нефть в другие страны.

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Во время специального заседания Европейского совета по России представитель Евросоюза по зарубежным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что запрет на импорт российской нефти в ЕС сократит финансовые ресурсы, которыми располагает РФ для финансирования войны в Украине. Об этом сообщает CNN.

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В понедельник представители Евросоюза согласовали запрет на 90% импорта российской нефти к концу текущего года в рамках нового пакета санкций в отношении Кремля.

По словам Борреля, Европа — самый важный покупатель для РФ. При этом он отметил, что ЕС все же не настолько влиятельная организация, чтобы помешать РФ продавать свою нефть кому-либо еще.

"Цель в том, чтобы русские получали меньше финансовых ресурсов для подпитки своей военной машины, — заявил Боррель. — И это непременно произойдет".

Ранее Фокус сообщал, что "чем сильнее санкции, тем быстрее закончится война". Так премьер-министр Латвии прокомментировал согласование нового пакета санкций против России.