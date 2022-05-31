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Нафтове ембарго перекриє ресурси, які постачають російську військову машину, — дипломат ЄС

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Фото: РІА Новини | Жозеп Боррель

За словами Жозепа Борреля, Євросоюз є головним клієнтом для РФ. При цьому дипломат уточнив, що ЄС все ж таки не настільки впливовий, щоб завадити РФ продавати нафту в інші країни.

Під час спеціального засідання Європейської ради по Росії представник Євросоюзу із закордонних справ і безпеки Жозеп Боррель заявив, що заборона на імпорт російської нафти в ЄС скоротить фінансові ресурси, які має РФ для фінансування війни в Україні. Про це повідомляє CNN.

У понеділок представники Євросоюзу погодили заборону на 90% імпорту російської нафти до кінця поточного року в межах нового пакету санкцій щодо Кремля.

За словами Борреля, Європа — найважливіший покупець для РФ. Водночас він зазначив, що ЄС все ж таки не настільки впливова організація, щоб завадити РФ продавати свою нафту будь-кому ще.

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"Мета в тому, щоб росіяни отримували менше фінансових ресурсів для підживлення своєї військової машини, — заявив Боррель. — І це неодмінно станеться".

Раніше Фокус повідомляв, що "чим сильніші санкції, тим швидше закінчиться війна". Так прем'єр-міністр Латвії прокоментував узгодження нового пакету санкцій проти Росії.