Німеччина за два місяці майже не надала Україні озброєння, — Welt

За даними журналістів, Берлін за 9 тижнів не задовольнив запити Києва в легкому озброєнні та не відправив анонсовані танки Gepard.

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За 9 тижнів Німеччина, ігноруючи свої попередні обіцянки, звела до мінімуму військову допомогу Україні та практично не надала Києву жодної зброї. Про це пише німецьке видання Welt.

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Журналісти дійшли висновку, що уряд ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем вирішив мінімізувати військову підтримку Україні, яка продовжує стримувати ЗС РФ.

Досі офіційний Берлін не задовольнив запити Києва щодо постачання легкого озброєння. Крім того, анонсовані танки Gepard також не були відправлені до України як військова допомога.

У період із 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від федерального уряду. Обидві містили лише невелике обладнання. Згідно зі списком, у середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії", — йдеться в матеріалі Welt.

Журналісти звернулися із запитом у Міністерство оборони ФРН із проханням прокоментувати обсяги постачання Україні та скорочення масштабної військової допомоги. Проте у відомстві послалися на державну таємницю та відмовилися розкривати відомості про кількість озброєння й обладнання, яке було відправлено до Києва з початку повномасштабної війни.

Останні постачання зенітних і протитанкових засобів відбулися 25 березня, понад два місяці тому — 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет "Стріла". Україна в кількох листах підтвердила, що потребує також протикорабельних ракет класу "Гарпун", але Берлін так і не задовольнив прохання української влади.

Нагадаємо, 22 травня Німеччина офіційно підтвердила готовність постачати Україні летальну зброю та засоби перехоплення. За словами канцлера Олафа Шольца, керівництво ФРН ухвалило рішення про відправку військової допомоги Києву, яку, зокрема, можна буде "використовувати в артилерійському бою".

Наступного дня, 23 травня, німецьке видання Bild назвало політику Олафа Шольца лицемірною грою та повідомило, що уряд ФРН блокує відправку Україні бойових машин піхоти Marder.