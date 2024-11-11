Зброя проти ППО: США починають постачання Україні поліпшених ракет AGM-88E, — ЗМІ

Цей вид озброєння ефективний проти РЛС комплексів протиповітряної оборони. Ракета поєднує в собі пасивне виявлення радіолокаційних сигналів і наявність короткохвильового радара.

Сполучені Штати почали постачати Україні вдосконалені протирадарні керовані ракети AGM-88E (AARGM). Передача цієї зброї сталася за первісним постачанням Києву ракет AGM-88 (HARM), таким чином українські сили отримали більш досконалий засіб боротьби з російською ППО. Про це 10 листопада повідомили оглядачі Army Recognition.

Цей крок є важливим посиленням українських спроможностей у сфері радіоелектронної боротьби та придушення ворожих ППО, оскільки AGM-88E — це вдосконалена версія з покращеною точністю і системою наведення, яка дає змогу більш ефективно виявляти й атакувати російські ЗРК, включно з С-300 і С-400.

Ключові удосконалення AGM-88E AARGM

Модернізований варіант AGM-88E відрізняється від попередніх версій ракет наявністю багаторежимного шукача, який поєднує в собі пасивне виявлення радіолокаційних сигналів і наявність короткохвильового радара.

Пасивне виявлення ракети дозволяє їй фіксувати і відстежувати сигнали, що виходять від радіолокаційних станцій, даючи змогу точно наводитися на джерело випромінювання. А технологія короткохвильового радара дає змогу ракеті наводитися на ціль навіть після того, як радіолокаційна установка вимикається, що робить AGM-88E більш універсальним засобом, порівняно з HARM, яка вимагає активного радара для наведення.

Ракета AGM-88E (AARGM)

Ракета також має поліпшену систему наведення і трекінгу цілей. Завдяки модернізованому шукачу AGM-88E здатна виявляти і нейтралізувати складні радіолокаційні системи, що значно знижує ризики для українських льотчиків, які беруть участь у місіях придушення ППО.

Оглядачі пишуть, що українські повітряні сили вже довели свою здатність адаптувати західне озброєння для використання на застарілих радянських літаках. Раніше українські льотчики інтегрували ракети AGM-88 HARM на свої винищувачі МіГ-29 і Су-27.

Попри відмінності в сумісності, українські фахівці створили креативні рішення для використання західних ракет, включно із системою наведення з використанням таких пристроїв, як iPad, що дало змогу подолати проблеми несумісності.

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Уничтожают российские системы ПВО: как ракеты AGM-88 HARM помогают Украине

Таким чином за допомогою AGM-88E українські льотчики зможуть більш впевнено виконувати місії, спрямовані на виявлення, придушення та знищення радіолокаційних установок систем ППО. Ці ракети надають їм тактичні переваги, оскільки дають змогу безпечніше проникати в зони активної та з меншим ризиком атакувати російські комплекси протиповітряної оборони.

"Україна продовжуватиме інтегрувати складні західні системи, ці можливості, як очікується, матимуть відчутний вплив на поле бою, зміцнюючи стійкість і оперативну ефективність України в умовах тривалого конфлікту", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір відправити Україні понад 500 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS через активізацію російських атак БПЛА і ракетами.