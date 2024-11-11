Оружие против ПВО: США начинают поставки Украине улучшенных ракет AGM-88E, — СМИ

Данный вид вооружения эффективен против РЛС комплексов противовоздушной обороны. Ракета сочетает в себе пассивное обнаружение радиолокационных сигналов и наличие коротковолнового радара.

Соединенные Штаты начали поставлять Украине усовершенствованные противорадарные управляемые ракеты AGM-88E (AARGM). Передача этого оружия последовала за первоначальной поставкой Киеву ракет AGM-88 (HARM), таким образом украинские силы получили более совершенное средство борьбы с российской ПВО. Об этом 10 ноября сообщили обозреватели Army Recognition.

Данный шаг является важным усилением украинских возможностей в сфере радиоэлектронной борьбы и подавления вражеских ПВО, поскольку AGM-88E — это усовершенствованная версия с улучшенной точностью и системой наведения, которая позволяет более эффективно обнаруживать и атаковать российские ЗРК, включая С-300 и С-400.

Ключевые усовершенствования AGM-88E AARGM

Модернизированный вариант AGM-88E отличается от предыдущих версий ракет наличием многорежимного искателя, который сочетает в себе пассивное обнаружение радиолокационных сигналов и наличие коротковолнового радара.

Пассивное обнаружение ракеты позволяет ей фиксировать и отслеживать сигналы, исходящие от радиолокационных станций, позволяя точно наводиться на источник излучения. А технология коротковолнового радара позволяет ракете наводиться на цель даже после того, как радиолокационная установка отключается, что делает AGM-88E более универсальным средством, по сравнению с HARM, которая требует активного радара для наведения.

Ракета AGM-88E (AARGM)

Ракета также имеет улучшенную систему наведения и трекинга целей. Благодаря модернизированному искателю AGM-88E способна обнаруживать и нейтрализовать сложные радиолокационные системы, что значительно снижает риски для украинских летчиков, участвующих в миссиях подавления ПВО.

Обозреватели пишут, что украинские воздушные силы уже доказали свою способность адаптировать западное вооружение для использования на устаревших советских самолетах. Ранее украинские летчики интегрировали ракеты AGM-88 HARM на свои истребители МиГ-29 и Су-27.

Несмотря на различия в совместимости, украинские специалисты создали креативные решения для использования западных ракет, включая систему наведения с использованием таких устройств, как iPad, что позволило преодолеть проблемы несовместимости.

Важно

Уничтожают российские системы ПВО: как ракеты AGM-88 HARM помогают Украине

Таким образом с помощью AGM-88E украинские летчики смогут более уверенно выполнять миссии, направленные на обнаружение, подавление и уничтожение радиолокационных установок систем ПВО. Эти ракеты предоставляют им тактические преимущества, поскольку позволяют безопаснее проникать в зоны активной и с меньшим риском атаковать российские комплексы противовоздушной обороны.

"Украина будет продолжать интегрировать сложные западные системы, эти возможности, как ожидается, окажут ощутимое влияние на поле боя, укрепляя устойчивость и оперативную эффективность Украины в условиях продолжительного конфликта", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отправить Украине более 500 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS из-за активизации российских атак БПЛА и ракетами.