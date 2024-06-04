Уничтожают российские системы ПВО: как ракеты AGM-88 HARM помогают Украине

Пентагон уже отправил Киеву некоторое количество AGM-88 HARM. С поступлением на вооружение Украины F-16 Fighting Falcon украинские Воздушные силы получат гораздо более мощную комбинацию для выполнения задач радиоэлектронной борьбы.

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Фокус перевел статью Ставроса Атламазоглу о ракетах AGM-88 HARM и новых возможностях для истребителей.

AGM-88 HARM предназначена для установки на F-16 Fighting Falcon, который в течение многих лет был единственным самолетом, способным нести этот боеприпас. Модернизированная версия системы вооружения, AAGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile, может использоваться на большем количестве самолетов, в частности на F-35 Lighting II, F/A-18 Hornet и Super Hornet, а также E/A-18G Growler.

Необходимость модификации AGM-88 HARM для использования со стелс-истребителем F-35, вероятнее всего, вызвана тем, что запасы усовершенствованной версии невелики. Вероятно, ВВС стремятся обеспечить готовый запас противорадиолокационных боеприпасов всех типов до тех пор, пока производство AAGM-88E не доведут до совершенства.

Высокоскоростная тактическая ракета класса "воздух-земля" AGM-88 HARM предназначена для поражения радаров и систем ПВО противника, что открывает возможности для дальнейших воздушных ударов других самолетов. Произведенный компанией Raytheon, боеприпас впервые поступил на вооружение в 1984 году и стоит около 200 тысяч долларов за единицу. Он развивает сверхзвуковую скорость, оснащен боеголовкой большой мощности и способен поражать цели на расстоянии до 48 километров. Его длина составляет почти 4 метра, а вес — 363 кг.

AGM-88 HARM в Украине

Конфликт в Украине показывает, что радиоэлектронная борьба является неотъемлемой частью современной войны. Как украинские, так и российские военные используют системы радиоэлектронной борьбы для отслеживания, наведения на цель, срыва замыслов и уничтожения противника. Будь то глушение тактической связи российского взвода на Донбассе или создание помех для надвигающейся волны украинских дронов-камикадзе — электронная война играет невидимую, но ключевую роль в боевых действиях.

Война в Украине показывает, что радиоэлектронная борьба является неотъемлемой частью современной войны Фото: SSGT. SCOTT STEWART

Пентагон отправил Киеву некоторое количество AGM-88 HARM. Украинские ремонтники переоборудовали свои истребители Су-25, Су-27 и МиГ-29 так, чтобы они были совместимы с AGM-88 HARM. А украинские ВВС уже на полную применяют этот боеприпас, подавляя российские системы ПВО вблизи поля боя или стратегических объектов. Российские военные оказались не готовы к противодействию такому боеприпасу и потеряли несколько ключевых систем ПВО. С поступлением F-16 Fighting Falcon на вооружение Украины в ближайшие месяцы украинские ВВС получат гораздо более мощную комбинацию для выполнения задач радиоэлектронной борьбы.

Новое оружие для непобедимого зверя: F-35 получит новые ракеты

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт стоимостью 97,3 миллиона долларов на интеграцию высокоскоростных противорадарных ракет AGM-88G (HARM) на все варианты F-35 Lighting II, включая те, что используются ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты США, а также союзными странами.

Истребитель F-35 Фото: US Air Force

Ракета AGM-88 HARM, которую изначально применяли на самолетах F-16, поражает радары и системы ПВО противника.

Контракт также предусматривает модернизацию высокоточного оборудования, что повысит возможности F-35 в области радиоэлектронной борьбы.

В начале января Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт стоимостью почти 100 миллионов долларов на интеграцию высокоскоростных противорадарных ракет AGM-88G (HARM) на все три типа стелс-истребителей F-35 Lighting II.

F-35, ракеты HARM и средства радиоэлектронной борьбы

Контракт стоимостью 97,3 миллиона долларов предусматривает модернизацию мощной противорадиолокационной ракеты для американских военных и других участников программы F-35.

Необходимость модификации AGM-88 HARM для использования со стелс-истребителем F-35, вероятнее всего, вызвана тем, что запасы усовершенствованной версии невелики Фото: U.S. Air Force

От интеграции выиграют ВВС США (летает на F-35A), ВМС (летает на F-35C), Корпус морской пехоты (летает на F-35B и F-35C), а также участники программы иностранных военных продаж и другие стороны, которые не входят в юрисдикцию Министерства обороны (по сути, все участники программы F-35).

Кроме того, контракт обязывает компанию Lockheed Martin, которая также является производителем F-35 Lighting II, перепрограммировать высокоточное оборудование в последних партиях самолетов.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.