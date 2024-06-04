Нищать російські системи ППО: як ракети AGM-88 HARM допомагають Україні

Пентагон вже відправив Києву деяку кількість AGM-88 HARM. З надходженням на озброєння України F-16 Fighting Falcon українські Повітряні сили отримають набагато потужнішу комбінацію для виконання завдань радіоелектронної боротьби.

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Фокус переклав статтю Ставроса Атламазоглу про ракети AGM-88 HARM та нові можливості для винищувачів.

AGM-88 HARM призначена для установки на F-16 Fighting Falcon, який протягом багатьох років був єдиним літаком, здатним нести цей боєприпас. Модернізована версія системи озброєння, AAGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile, може використовуватися на більшій кількості літаків, зокрема на F-35 Lighting II, F/A-18 Hornet і Super Hornet, а також E/A-18G Growler.

Необхідність модифікації AGM-88 HARM для використання зі стелс-винищувачем F-35, найімовірніше, викликана тим, що запаси вдосконаленої версії невеликі. Ймовірно, ВПС прагнуть забезпечити готовий запас протирадіолокаційних боєприпасів усіх типів доти, доки виробництво AAGM-88E не доведуть до досконалості.

Високошвидкісна тактична ракета класу "повітря-земля" AGM-88 HARM призначена для ураження радарів і систем ППО противника, що відкриває можливості для подальших повітряних ударів інших літаків. Вироблений компанією Raytheon, боєприпас вперше надійшов на озброєння 1984 року і коштує близько 200 тисяч доларів за одиницю. Він розвиває надзвукову швидкість, оснащений боєголовкою великої потужності і здатний уражати цілі на відстані до 48 кілометрів. Його довжина становить майже 4 метри, а вага – 363 кг.

AGM-88 HARM в Україні

Конфлікт в Україні показує, що радіоелектронна боротьба є невід'ємною частиною сучасної війни. Як українські, так і російські військові використовують системи радіоелектронної боротьби для відстеження, наведення на ціль, зриву задумів і знищення противника. Чи то глушіння тактичного зв'язку російського взводу на Донбасі, чи то створення перешкод для хвилі українських дронів-камікадзе, що насувається, – електронна війна відіграє невидиму, але ключову роль у бойових діях.

Війна в Україні показує, що радіоелектронна боротьба є невід'ємною частиною сучасної війни Фото: SSGT. SCOTT STEWART

Пентагон відправив Києву деяку кількість AGM-88 HARM. Українські ремонтники переобладнали свої винищувачі Су-25, Су-27 і МіГ-29 так, щоб вони були сумісні з AGM-88 HARM. А українські ВПС уже на повну застосовують цей боєприпас, пригнічуючи російські системи ППО поблизу поля бою або стратегічних об'єктів. Російські військові виявилися не готовими до протидії такому боєприпасу і втратили кілька ключових систем ППО. З надходженням F-16 Fighting Falcon на озброєння України найближчими місяцями українські ВПС отримають набагато потужнішу комбінацію для виконання завдань радіоелектронної боротьби.

Нова зброя для непереможного звіра: F-35 отримає нові ракети

Пентагон уклав з компанією Lockheed Martin контракт вартістю 97,3 мільйона доларів на інтеграцію високошвидкісних протирадарних ракет AGM-88G (HARM) на всі варіанти F-35 Lighting II, включно з тими, що використовуються ВПС, ВМС і Корпусом морської піхоти США, а також союзними країнами.

Винищувач F-35 Фото: US Air Force

Ракета AGM-88 HARM, яку спочатку застосовували на літаках F-16, уражає радари і системи ППО противника.

Контракт також передбачає модернізацію високоточного обладнання, що підвищить можливості F-35 у царині радіоелектронної боротьби.

На початку січня Пентагон уклав із компанією Lockheed Martin контракт вартістю майже 100 мільйонів доларів на інтеграцію високошвидкісних протирадарних ракет AGM-88G (HARM) на всі три типи стелс-винищувачів F-35 Lighting II.

F-35, ракети HARM і засоби радіоелектронної боротьби

Контракт вартістю 97,3 мільйона доларів передбачає модернізацію потужної протирадіолокаційної ракети для американських військових та інших учасників програми F-35.

Необхідність модифікації AGM-88 HARM для використання зі стелс-винищувачем F-35, найімовірніше, викликана тим, що запаси вдосконаленої версії невеликі Фото: U.S. Air Force

Від інтеграції виграють ВПС США (літає на F-35A), ВМС (літає на F-35C), Корпус морської піхоти (літає на F-35B і F-35C), а також учасники програми іноземних військових продажів та інші сторони, які не входять до юрисдикції Міністерства оборони (по суті, всі учасники програми F-35).

Крім того, контракт зобов'язує компанію Lockheed Martin, яка також є виробником F-35 Lighting II, перепрограмувати високоточне обладнання в останніх партіях літаків.

Про автора

Ставрос Атламазоглу – досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він здобув ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.