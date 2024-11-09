Пентагон усилит ПВО Украины: США отправят более 500 ракет к системам Patriot и NASAMS

Вашингтон собирается поставить комплект ракет из-за активизации беспилотных атак российской армии. В Украину также приедут подрядчики для ремонта и обслуживания истребителей F-16.

Пентагон в ближайшие недели отправит Украине более 500 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS из-за активизации российских атак беспилотниками и ракетами. Об этом сообщили источники издания газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Поставки ракет к системам ПВО должны закрыть потребности Сил обороны Украины до конца 2024 года. Кроме этого, ожидается отправка подрядчиков для помощи в ремонте и обслуживании истребителей F-16.

Отправки вооружений в Украину обычно длятся недели или даже месяцы, сейчас в Вашингтоне рассматривают другие варианты помощи, включая выкуп оружия у других стран, рассказал высокопоставленный американский чиновник.

Бывший чиновник Министерства обороны США, знакомый с ситуацией, заявил о наличии ограниченных запасов авиационных боеприпасов, которые могут передать для украинских истребителей F-16. Самолеты в первую очередь, по его сведениям, применяют как средство ПВО для уничтожения ракет и беспилотников ВС РФ.

В целом планы администрации президента США Джо Байдена по отправке в Украину военной техники на миллиарды долларов сталкиваются с серьезными логистическими препятствиями. Многие чиновники опасаются истощения и без того ограниченных запасов Пентагона.

Более 7 миллиардов долларов США, выделенных Пентагону на передачу оружия и боеприпасов Украине из своих запасов до сих пор не использованы, как и более 2 миллиардов долларов США на финансирование долгосрочных контрактов по поставкам оборудования для Киева.

Cобеседники WSJ подчеркивают, что более 7 миллиардов долларов, выделенных Пентагону на передачу оружия и боеприпасов Украине остаются неизрасходованными, как и 2 миллиардов долларов для финансирования долгосрочных контрактов на поставку вооружений Киеву.

"Стремясь направить как можно больше военной помощи Киеву до января (до прихода к власти Дональда Трампа, — ред.), у Байдена надеются усилить позицию Украины на будущих переговорах и укрепить ее обороноспособность", — отметили источники.

Напомним, в ночь на 9 ноября оккупанты атаковали Украину беспилотниками "Шахед" и неизвестного типа. Основной удар приняла на себя Одесская область.

Американские военные инженеры недавно смогли повысить эффективность борьбы ЗРК Patriot с баллистическими ракетами. Интеграция радиолокационной станции LTAMDS обеспечила круговой обзор на 360 градусов.