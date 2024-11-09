Пентагон посилить ППО України: США відправлять понад 500 ракет до систем Patriot і NASAMS

Вашингтон планує поставити комплект ракет через активізацію безпілотних атак російської армії. В Україну також приїдуть підрядники для ремонту та обслуговування винищувачів F-16.

Пентагон найближчими тижнями відправить Україні понад 500 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS через активізацію російських атак безпілотниками і ракетами. Про це повідомили джерела видання газети The Wall Street Journal (WSJ).

Поставки ракет до систем ППО мають закрити потреби Сил оборони України до кінця 2024 року. Крім цього, очікується відправлення підрядників для допомоги в ремонті та обслуговуванні винищувачів F-16.

Відправлення озброєнь в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці, зараз у Вашингтоні розглядають інші варіанти допомоги, включно з викупом зброї в інших країн, розповів високопоставлений американський чиновник.

Колишній чиновник Міністерства оборони США, знайомий із ситуацією, заявив про наявність обмежених запасів авіаційних боєприпасів, які можуть передати для українських винищувачів F-16. Літаки насамперед, за його відомостями, застосовують як засіб ППО для знищення ракет і безпілотників ЗС РФ.

Загалом плани адміністрації президента США Джо Байдена щодо відправлення в Україну військової техніки на мільярди доларів стикаються з серйозними логістичними перешкодами. Багато чиновників побоюються виснаження і без того обмежених запасів Пентагону.

Понад 7 мільярдів доларів США, виділених Пентагону на передачу зброї та боєприпасів Україні зі своїх запасів, досі не використано, як і понад 2 мільярди доларів США на фінансування довгострокових контрактів із постачання обладнання для Києва.

Співрозмовники WSJ підкреслюють, що понад 7 мільярдів доларів, виділених Пентагону на передачу зброї та боєприпасів Україні, залишаються невитраченими, як і 2 мільярди доларів для фінансування довгострокових контрактів на постачання озброєнь Києву.

"Прагнучи спрямувати якомога більше військової допомоги Києву до січня (до приходу до влади Дональда Трампа, — ред.), у Байдена сподіваються посилити позицію України на майбутніх переговорах і зміцнити її обороноздатність", — зазначили джерела.

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада окупанти атакували Україну безпілотниками "Шахед" і невідомого типу. Основний удар прийняла на себе Одеська область.

Американські військові інженери нещодавно змогли підвищити ефективність боротьби ЗРК Patriot з балістичними ракетами. Інтеграція радіолокаційної станції LTAMDS забезпечила круговий огляд на 360 градусів.