Росія вночі атакувала Україну "шахедами": основний удар припав по Одесі, є загибла (фото)

Росіяни вночі запустили по Україні понад 50 ударних дронів. Протиповітряна оборона збила 32-х ворожих БпЛА.

У ніч на суботу 9 листопада росіяни атакували українські міста із районів Приморсько-Ахтарська та Орла 51-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Епіцентром удару стала Одещина, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомляється, 18 ворожих безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України.

Вогневі групи Сил оборони збили 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. Сили оборони Півдня інформують, що на Одещині вночі було збито 11 ударних безпілотників типу "Shahed".

Тривогу в Одеській області оголосили о 23:20 8 листопада, а відбій дали о 00:43 9 листопада, тобто атака тривала понад годину.

У міській раді Одеси повідомили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі Одеси.

Також пошкоджень зазнали адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів.

За інформацією ДСНС, внаслідок масованої атаки по Одещині пошкодження отримали житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Психологи ДСНС допомогли 25 особам, серед них одна дитина.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, 13 поранено, з них двоє дітей.

Очільник Одеської області Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки на Одеський район пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок. 13 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 2020 та 2008 років народження. Вісім постраждалих госпіталізовано, іншим допомога надана на місці.

Через падіння дрона в селищі Авангард на території одного з ЖК загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина.

В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждала родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати загинула.

Одеська обласна прокуратура повідомляє, що внаслідок атаки по Одесі та передмістю загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Нагадаємо, 7 листопада в Одесі шукали таксі для транспортування "шахеда".

Також Фокус писав, що росіяни почали використовувати ударні дрони з термобаричними зарядами. Тому правила "двох стін" у цьому випадку вже замало.