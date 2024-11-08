Двох стін замало: експерт порадив, як діяти під час атак термобаричних "Шахедів" (відео)

Авіаційний експерт радить українцям вжити додаткових заходів під час повітряної тривоги через загрозу російських ударних БпЛА з термобаричними зарядами.

Росіяни почали використовувати ударні дрони з термобаричними зарядами, які несуть більшу небезпеку ніж раніше. Тому українцям варто закривати всі міжкімнатні двері під час повітряної тривоги. Про це розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в ефірі телеканалу "Київ".

За словами експерта, ЗС РФ почали начиняти вибухову частину спеціальними речовинами, які під час детонації підпалюються і випалюють кисень. Температура горіння ц цей момент перевищує позначку у 2400 градусів.

Також експерт каже, що окрім термобаричної частини, російській окупанти монтують у бойову частину уражальні елементи у вигляді кульок 9 мм. В такій комбінації — уламкова і термобарична бойові частини під час атаки "Шахедів" — є "дуже небезпечною".

"Правило двох стін — зараз до нього потрібно дуже важливо віднестись, треба щоб всі ваші приміщення були максимально закриті, для того, щоб унеможливити розповсюдження цієї суміші з вибухової частини", — додав Криволап.

Нагадаємо, Фокус писав, що експерти виявили у рештках збитих "Shahed" термобаричні заряди. Коли такі БпЛА вибухали під час атаки "Шахедів", то у повітрі розпилювалася суміш, яка горить за температури 2 600 градусів.

Також ми повідомляли, що РФ хоче "заморозити" Україну та влаштувати "темну" зиму завдяки масованим атакам ударних дронів. Водночас українські військові активно продовжують розробку дрона, який би міг перехоплювати російські БпЛА. Перехоплювачі дозволять силам ППО краще знищувати ворожі цілі за "зенітки" чи сили МВГ.