Атаки "Шахедів": РФ хоче "заморозити" Україну та влаштувати "темну" зиму, — Forbes

Українські військові активно продовжують розробку дрона, який би міг перехоплювати російські БпЛА. Перехоплювачі дозволять силам ППО краще знищувати ворожі цілі за "зенітки" чи сили МВГ.

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РФ інтенсифікує кількість запущених БпЛА проти України напередодні зими, що змушує українських військових шукати нові способи протидії атакам безпілотників. Про це пише журналіст Девід Гемблінг для видання Forbes.

Автор відзначає, що ЗС РФ збільшили кількість запущених безпілотників проти України з метою позбавити населення електроенергії, і намагаються таким чином "заморозити країну до примусу". Водночас за словами Гемблінга, втрата енергетичних потужностей матиме набагато більший вплив, ніж повільне та самовбивче просування РФ на сході України, однак атаки проти цивільної генерації можуть змусити Київ вести переговори на невигідних умовах.

Саме тому Київ намагається збільшити постачання засобів ППО, однак ситуація з "Шахедами" вимагає від українців зовсім нового підходу, який допоможе зменшити ефективність та результативність російських атак. У цьому сенсі нові засоби протидії, як засоби РЕБ, можуть чудово допомогти протидіяти російським атакам.

"Це важливо, тому що в той час, як ракети [ЗРК] коштують сотні тисяч доларів, а гарматні черги коштують тисячі, робота засобів радіоелектронних перешкод не коштує практично нічого, і боєприпаси до них ніколи не закінчуються", — пише Гемблінг і припускає, що українська система РЕБ "Покрова" могла бути причетною до того, що майже три десятки ударних БпЛА повернулися назад до РФ, втративши супутникове орієнтування.

Журналіст також зазначає, що російські "Герані/Шахеди" уже давно не є чисто іранською розробкою, а фактично зменшеними їх копіями [автор натякає на дрон "Гербера" — ред.], що діють як засоби відволікання та виснаження української ППО. Водночас за останні місяці росіяни почали використовувати більше дронів-приманок, аніж дійсно засобів ураження. Він говорить, що концепція Shahed Killer зараз проходить випробування, згадуючи квадрокоптер "Жало", розроблений підрозділом "Дикі Шершні", чиї перехоплювачі вже знищують російські розвідувальні безпілотники. У той час як наявні дрони-перехоплювачі мають звичайне компонування, "Жало" та інші нові моделі мають аеродинамічну конфігурацію кулі, яку можна побачити в деяких з найшвидших безпілотників у світі.

"Тим часом інша група, Tenebris, працює над безпілотником-перехоплювачем під назвою Bagnet із заявленою швидкістю понад 240 км/год, разом з іншим проєктом, відомим як Bullet, вдосконаленою версією нового перехоплювача Flamingo, інший під назвою Jedi тощо. Такі безпілотники можуть створюватися кваліфікованими розробниками, яким потрібно небагато місця, як у звичайному гаражі, однак така конкуренція буде тільки сприяти зростанню варіантів засобів перехоплення", — пише Девід Гемблінг.

На його думку, нові високошвидкісні дрони-перехоплювачі будуть підключені до радіолокаційної системи ППО та зможуть збивати цілі на відстані до 10 кілометрів, що є набагато далі, ніж самохідні гармати Gepard та інша автоматична зброя, що використовується МВГ під час збиття російських дронів.

"Важливо те, що вони будуть дешевими та досить простими, щоб розгортати їх у великих кількостях, зводячи нанівець постійно зростаюче виробництво в Росії. Це — швидкісні перегони технологічних озброєнь з величезними ставками на кону. Питання полягає в тому, чи можна удосконалити та поставити перехоплювачі достатньо швидко, щоб протистояти постійним атакам ЗС РФ та врятувати Україну від темної та холодної зими – і чи зможе взагалі Росія потім протиставити таким перехоплювачам", — констатує ситуацію Девід Гемблінг.

Нагадаємо, в інтерв'ю для Фокусу український фахівець з військових технологій Сергій Бескрестнов (псевдонім "Флеш") поділився своїми думками, як боротися з загрозою російських БпЛА і яку нову зброю можуть проти неї винайти.

Також ми розповідали про те, як працюють дешеві дрони, якими РФ почала бити по Україні. Тепер мають термобаричну бойову частину, яка може руйнуватиме цілі високим тиском та температурою.