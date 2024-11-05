Атаки "Шахедов": РФ хочет "заморозить" Украину и устроить "темную" зиму, — Forbes

Украинские военные активно продолжают разработку дрона, который бы мог перехватывать российские БпЛА. Перехватчики позволят силам ПВО лучше уничтожать вражеские цели за "зенитки" или силы МВГ.

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РФ интенсифицирует количество запущенных БпЛА против Украины накануне зимы, что заставляет украинских военных искать новые способы противодействия атакам беспилотников. Об этом пишет журналист Дэвид Гэмблинг для издания Forbes.

Автор отмечает, что ВС РФ увеличили количество запущенных беспилотников против Украины с целью лишить население электроэнергии, и пытаются таким образом "заморозить страну к принуждению". В то же время, по словам Гемблинга, потеря энергетических мощностей будет иметь гораздо большее влияние, чем медленное и самоубийственное продвижение РФ на востоке Украины, однако атаки против гражданской генерации могут заставить Киев вести переговоры на невыгодных условиях.

Именно поэтому Киев пытается увеличить поставки средств ПВО, однако ситуация с "Шахедами" требует от украинцев совершенно нового подхода, который поможет уменьшить эффективность и результативность российских атак. В этом смысле новые средства противодействия, как средства РЭБ, могут прекрасно помочь противодействовать российским атакам.

"Это важно, потому что в то время, как ракеты [ЗРК] стоят сотни тысяч долларов, а пушечные очереди стоят тысячи, работа средств радиоэлектронных помех не стоит практически ничего, и боеприпасы к ним никогда не заканчиваются", — пишет Гэмблинг и предполагает, что украинская система РЭБ "Покрова" могла быть причастна к тому, что почти три десятка ударных БпЛА вернулись обратно в РФ, потеряв спутниковое ориентирование.

Журналист также отмечает, что российские "Герани/Шахеды" уже давно не являются чисто иранской разработкой, а фактически уменьшенными их копиями [автор намекает на дрон "Гербера" — ред.], которые действуют как средства отвлечения и истощения украинской ПВО. В то же время за последние месяцы россияне начали использовать больше дронов-приманок, чем действительно средств поражения. Он говорит, что концепция Shahed Killer сейчас проходит испытания, вспоминая квадрокоптер "Жало", разработанный подразделением "Дикие Шершни", чьи перехватчики уже уничтожают российские разведывательные беспилотники. В то время как существующие дроны-перехватчики имеют обычную компоновку, "Жало" и другие новые модели имеют аэродинамическую конфигурацию пули, которую можно увидеть у некоторых из самых быстрых беспилотников в мире.

"Тем временем другая группа, Tenebris, работает над беспилотником-перехватчиком под названием Bagnet с заявленной скоростью более 240 км/ч, вместе с другим проект, известным как Bullet, усовершенствованной версией нового перехватчика Flamingo, другой под названием Jedi и тому подобное. Такие беспилотники могут создаваться квалифицированными разработчиками, которым нужно немного места, как в обычном гараже, однако такая конкуренция будет только способствовать росту вариантов средств перехвата", — пишет Дэвид Гэмблинг.

По его мнению, новые высокоскоростные дроны-перехватчики будут подключены к радиолокационной системе ПВО и смогут сбивать цели на расстоянии до 10 километров, что намного дальше, чем самоходные пушки Gepard и другое автоматическое оружие, используемое МВГ при сбивании российских дронов.

"Важно то, что они будут дешевыми и достаточно простыми, чтобы развертывать их в больших количествах, сводя на нет постоянно растущее производство в России. Это — скоростная гонка технологических вооружений с огромными ставками на кону. Вопрос заключается в том, можно ли усовершенствовать и поставить перехватчики достаточно быстро, чтобы противостоять постоянным атакам ВС РФ и спасти Украину от темной и холодной зимы — и сможет ли вообще Россия потом противопоставить таким перехватчикам", — констатирует ситуацию Дэвид Гемблинг.

Напомним, в интервью для Фокуса украинский специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (псевдоним "Флеш") поделился своими мыслями, как бороться с угрозой российских БпЛА и какое новое оружие могут против нее изобрести.

Также мы рассказывали о том, как работают дешевые дроны, которыми РФ начала бить по Украине. Теперь имеют термобарическую боевую часть, которая может разрушать цели высоким давлением и температурой.