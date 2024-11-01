Дроны-перехватчики, РЭБ, SpaceX: как ВСУ справиться с сотнями "Шахедов", — интервью с Флешем

Пока самым эффективным средством борьбы с "Шахедами" остаются средства ПВО и мобильные огневые группы. Система РЭБ "Покрова" помогает, но значительной проблемой может стать установка россиянами Starlink.

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Россия нарастила применение "Шахедов" и других дальнобойных беспилотников против Украины, только в октябре запустили около 1600 единиц. Украинский специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (псевдоним "Флеш") в интервью Фокусу поделился своими мыслями о том, как бороться с этой угрозой и какое новое оружие могут против нее изобрести.

Усиливается ли национальная система РЭБ "Покрова" для борьбы с "Шахедами"?

Мы говорим о категории РЭБ, которая работает по сигналам спутниковой навигации, то есть, образно говоря, подменяет их или не дает им работать. Такие вот средства против "Шахедов" эффективны в том случае, если таких средств будет много и они будут равномерно распределены по территории. Необходимо чтобы "Шахед", у которого система навигации защищена, залетая на эту территорию, терял навигацию.

Да, мы продолжаем монтировать эту систему, естественно, это большой глобальный дорогостоящий процесс. К сожалению, наш противник тоже не стоит на месте, выискивает методы, как ее обходить, как действовать в тех или иных ситуациях. Например, если раньше "Шахед", попадая в зону действия РЭБ, по большому счету, не мог найти цель для атаки, то теперь он стал умнее. Вплоть до того, что оставляет основную цель и летит на другую, резервную, которая потенциально может быть не защищена средствами РЭБ.

Очень-очень сложно доказать, что "Шахед" был посажен именно благодаря средствам РЭБ. Мы не знаем, как составляется статистика. Мы часто видим данные "локационно потеряны", у меня часто спрашивают, что это значит, в результате чего так получается. Сложно сказать – это работа РЭБ, или просто совпадение, или это у "Герберы" просто закончилось топливо и она упала. Нельзя на 100% определить, что "Шахед" был сбит именно средствами РЭБ.

Как вы оцениваете перспективы дронов-перехватчиков в борьбе с "Шахедами? Например, известная команда "Дикие Шершни" недавно представила свои новые средства, напоминающие пулю.

Пока отношусь довольно скептически, потому что впервые мы увидели эту концепцию на хакатоне по "Шахедам" больше года назад. Идея лежит на поверхности: атаковать "Шахеды" более быстрыми дронами, но мы не видим, чтобы кто-то так делал. Это достаточно сложный процесс по ряду причин.

Во-первых, нужно иметь достаточно высокую скорость, чтобы догонять "Шахеды" (этот вопрос уже решен). Во-вторых, нужно иметь достаточно много времени полета, чтобы догнать. Плюс нужно иметь достаточное количество этих БПЛА, разбросанных по разным участкам, которые находятся в дежурном режиме, всегда готовы вылететь и перехватить "Шахед".

Дрон "Шахед", збитий в Україні Фото: Telegram

То есть, нужен целый комплекс мер. Это можно сделать, но надо каким-то образом "Шахед" сопровождать, фиксировать, наводить, помогать долетать. Бороться зенитными дронами с БПЛА-разведчиками противника мы научились, благодаря тому, что они медленные, летят очень статично, предсказуемо. Мы FPV-дроны наводим, заходим сверху. В случае с "Шахедами", особенно теми, которые летают в ночное время, зачастую невозможен визуальный поиск зенитными дронами, как это делается днем. Я не исключаю, что мы к этому придем.

Обломки "Шахеда" с антеной Starlink Фото: Defence Express

Участвует ли как-то SpaceX в процессе блокировки Starlink, которыми пользуется Россия?

Вопрос сложный. Конечно, по нашему официальному обращению, особенно если мы это сделаем через наших партнеров, SpaceX отрабатывает такие запросы и реагирует. Но на самом деле очень сложно определить и доказать, какие "Старлинки", для чего используются, ведь мы просто не обладаем такой информацией. Да, мы в обломках можем найти Starlink, его данные, информацию, определить, где и кем он был куплен. Но это не основание для блокировки полностью дилера или продавца и всего того, что он продал.

Например, Starlink, купленный волонтером в Польше и установленный на украинском БпЛА, а также Starlink, купленный родственником в Германии, переданный россиянину и тоже работающий в Украине — SpaceX не может понять, какой из них используем мы, а какой — враги. Тут нет никаких вариантов. Если анализировать трафик от Starlink и на основании него делать вывод, кто пользуется, то это не решение – поднимаются VPN, делается закрытый туннель через любую европейскую страну, и не видно, какая информация по нему идет. Мы понимаем, что тяжело против Starlink действовать, но такая работа ведется. Это отслеживание глобальных дилеров, которые поставляют через аффилированные компании оборудование в Российскую Федерацию, не единицами, а сотнями.

Например, если Starlink куплен в Арабских Эмиратах, и вдруг оказался на восточном фронте в Украине, то возникают вопросы. Понятно, что такого дилера можно отслеживать, блокировать, предпринимать другие санкции, чтобы он не мог дальше продавать россиянам. Но пока мы не выступаем инициаторами, SpaceX в этом направлении ничего делать не будет. Точно так же Starlink работают на оккупированной территории, поскольку SpaceX официально считает, что это территория Украины. Это и Крым, и Запорожская область, и Юго-Восток. Там, где идут боевые действия, Starlink работает, не важно, у нас или у россиян.

Какие перспективные направления борьбы с "Шахедами" вы видите?

За время, пока идет война, уже придумали все, что только можно. Ничего лучше придумать нельзя, кроме как ожидать появления FPV-дронов, способных догонять и атаковать "Шахеды", стать нашим новым оружием. Потому что мы можем увеличить количество мобильных огневых групп, хотя их и так достаточно по стране. Не всегда они эффективны, ведь мы видим, что "Шахеды", бывает, летят на высоте 3-4 километров над Украиной и спускаются непосредственно перед атакой. Тут мобильные огневые группы бесполезны (кроме тех которые охраняют объекты).

Мы можем просить наших партнеров дать больше средств ПВО для борьбы с "Шахедами", но это значит — опять от кого-то зависеть, нестабильный вариант. Поэтому я сторонник поиска собственных решений. Собственным решением могут стать FPV-дроны.

Знаете ли вы что-то о судьбе системы под названием "Ловец Шахедов", на которую в 2022-2023 году украинцы пожертвовали 152 млн гривен?

Я ничего о ней не слышал, хотя такие идеи были озвучены на том же хакатоне. Там были дроны, которые стреляют нитками и сетками. Было очень много БпЛА, которые догоняют и сбивают. Но на данный момент, как мы видим, практически единственным эффективным средством против "Шахедов" являются системы МОГ и ПВО.

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