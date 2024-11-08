Двух стен мало: эксперт посоветовал, как действовать во время атак термобарических "Шахедов" (видео)

Авиационный эксперт советует украинцам принять дополнительные меры во время воздушной тревоги из-за угрозы российских ударных БпЛА с термобарическими зарядами.

Россияне начали использовать ударные дроны с термобарическими зарядами, которые несут большую опасность чем раньше. Поэтому украинцам стоит закрывать все межкомнатные двери во время воздушной тревоги. Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире телеканала "Киев".

По словам эксперта, ВС РФ начали начинять взрывную часть специальными веществами, которые во время детонации поджигаются и выжигают кислород. Температура горения в этот момент превышает отметку в 2400 градусов.

Также эксперт говорит, что кроме термобарической части, российские оккупанты монтируют в боевую часть поражающие элементы в виде шариков 9 мм. В такой комбинации — осколочная и термобарическая боевые части во время атаки "Шахедов" — является "очень опасной".

"Правило двух стен — сейчас к нему нужно очень важно отнестись, надо чтобы все ваши помещения были максимально закрыты, для того, чтобы исключить распространение этой смеси из взрывчатой части", — добавил Криволап.

Напомним, Фокус писал, что эксперты обнаружили в остатках сбитых "Shahed" термобарические заряды. Когда такие БпЛА взрывались во время атаки "Шахедов", то в воздухе распылялась смесь, которая горит при температуре 2 600 градусов.

Также мы сообщали, что РФ хочет "заморозить" Украину и устроить "темную" зиму благодаря массированным атакам ударных дронов. В то же время украинские военные активно продолжают разработку дрона, который бы мог перехватывать российские БпЛА. Перехватчики позволят силам ПВО лучше уничтожать вражеские цели за "зенитки" или силы МВГ.