США можуть залишити Україну без HIMARS і GMLS: яку військову допомогу компенсує ЄС, — дослідження

За словами Фабіана Хоффмана, виробництво боєприпасів — можливо, єдина сфера, де у європейців є можливість самостійно закрити потреби України всім необхідним. Але Європа не допоможе Україні з далекобійною зброєю та перехоплювачами ППО і ПРО.

ЄС частково компенсує військові потреби України, якщо за обраного президента США Дональда Трампа реалізується найгірший із можливих сценаріїв — і США зупинять військові постачання. Про це аналітик Фабіан Гоффман розповів на порталі missilematters.substack.

Один із прикладів — виробництво снарядів калібру 155 мм, яке стало можливим завдяки значним інвестиціям і розширенню виробництва. За офіційними повідомленнями, зараз річна виробнича потужність становить один мільйон боєприпасів.

Країни ЄС постійно виділяють кошти на розширення виробничих потужностей — як самих снарядів, так і критично важливих компонентів, наприклад вибухівки. Рівень виробництва все ще не відповідає необхідним цілям, але існує чітке зобов'язання нарощувати потужності. Водночас два мільйони снарядів на рік до середини 2025 року видаються реалістичним завданням.

За словами автора публікації, це, можливо, єдина сфера, де у європейців є можливість самостійно закрити потреби України всім необхідним. Артилерійським снарядам відводиться одна з найважливіших ролей на полі бою, тож постачання з Європи значних обсягів боєприпасів до Сил оборони є обнадійливим знаком.

Яку американську зброю ЄС не компенсує

Європейські виробники не допоможуть Україні у сфері ударної зброї дальнього радіуса дії, перехоплювачів ППО і ПРО, боєприпасів GMLRS для Himars. Попри величезний потенціал, Європа не змогла збільшити виробництво ударних озброєнь великої дальності.

Видається малоймовірним, що Вашингтон повністю зупинить постачання Україні американських систем зброї — оборонно-промислове лобі США занадто впливове для такого кроку. Зброя, ймовірно, залишатиметься доступною для купівлі через європейські країни або безпосередньо Україні. Але ціна буде високою. Європа може піти на певні поступки Трампу, щоб не допустити повного скорочення допомоги. Це може бути пряма компенсація за певний вид зброї, можливо за зниженою ставкою.

Фабіан Гоффман

Автор дослідження — Фабіан Хоффман — науковий співробітник Університету Осло. Проводить дослідження у сфері оборонної політики, ракетних технологій та ядерної стратегії.

Нагадаємо, що 19 листопада у РФ заявили про "перше" застосування термобоєприпасу ОФЗАБ-500.

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