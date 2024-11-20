HIMARS, Javelin та снаряди: ЗМІ дізнались, що США передадуть Україні у новому пакеті допомоги

Журналісти наголосили, що США надішлють Україні нового озброєння на щонайменше 275 мільйонів доларів, щоб підтримати Київ перед інавгурацією Трампа.

В новому пакеті військової допомоги США надішлють Україні високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), протитанкові боєприпаси Javelin та інші снаряди і обладнання. Про це пише The Associated Press з посиланням на власні джерела.

"Зброя в новому пакеті допомоги Україні включає засоби протиповітряної оборони, в тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що зброя буде надана в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, що дозволяє Пентагону швидко витягувати запаси зі своїх полиць та прискорити їх доставку на лінію фронту в Україні.

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"Майбутній прихід Трампа до Білого дому спричинив напружену боротьбу адміністрації Байдена за те, щоб гарантувати, що все затверджене Конгресом фінансування для України буде надано, і що Київ матиме сильну позицію, коли увійде в зиму", — наголошують автори матеріалу.

На їх думку, адміністрація президента США Джо Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду. Для цього, за словами експертів, Білому дому доведеться терміново виділити 7,1 мільярда доларів на озброєння зі складів Пентагону, щоб встигнути витратити ці кошти до того, як Трамп складе присягу.

Останній транш зброї надходить на тлі зростання занепокоєння щодо ескалації конфлікту, коли обидві сторони намагаються отримати будь-яку перевагу, яку вони зможуть використати, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни — як він пообіцяв зробити.

Крім того, Державний департамент США заявив у вівторок, що санкціонував продаж Україні неназваного оборонного обладнання та послуг на суму 100 мільйонів доларів, включаючи ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та "інші пов'язані з цим елементи логістики та програмної підтримки".

Нагадаємо, 19 листопада аналітик Фабіан Гоффман заявив, що США можуть залишити Україну без HIMARS і GMLS.

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