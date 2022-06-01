Ежедневно гибнут от 60 до 100 украинских военнослужащих, — Зеленский

По словам президента, самой сложной ситуация остается на Донбассе, а каждый день ранения получают до 500 защитников Украины.

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В результате ожесточенных боев ежедневно гибнут от 60 до 100 украинских военнослужащих. Такую информацию в интервью Newsmax озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, украинцы на сегодняшний день являются оборонительным рубежом для цивилизованного мира от военной агрессии Владимира Путина.

Более того, как предупреждает Владимир Зеленский, Кремль не планирует останавливаться на Украине и в случае победы в полномасштабной войне осуществит новые вторжения в другие страны.

"Мы должны понять, что Россия является темной силой. И Россия не собирается останавливаться на Украине, это точно. И другие страны, бывшие республики СССР и члены ЕС, часть из которых уже являются членами НАТО, также под угрозой", — продолжил глава государства в интервью Newsmax.

По словам Зеленского, Россия проявила слабость после того, как попыталась оккупировать Украину и ликвидировать военно-политическое руководство нашей страны. Также глава государства заявил, что страны Запада должны прекратить защищать Владимира Путина после зверств, которые совершили российские чиновники на неподконтрольных Киеву территориях.

"Мир все время дает ему шанс, потому что санкции введены не полностью. Есть пробелы в том, что некоторые лидеры говорят, что российскому лидеру нужно предложить выход (из полномасштабного конфликта — ред.). Вы видите Киев как спокойный город, и, в то же время, ситуация вокруг нашей страны и ситуация за пределами столицы, потому что мы потеснили врага за пределами столицы, ситуация сложная… Самая сложная ситуация на Донбассе", — подчеркнул Зеленский и добавил, что ежедневно гибнут от 60 до 100 украинских военнослужащих, а ранения получают до 500 бойцов.

Отметим, что в ходе интервью Newsmax Владимир Зеленский также заверил, что Украина не будет обстреливать российские регионы из дальнобойного американского оружия.

Также сообщалось, что Офис президента Украины раскритиковал ЕС за неудовлетворительные темпы введения санкций против РФ.