Україна звільнятиме території, але не ціною життя наших людей, — Зеленський

У питанні деокупації своїх територій, розповів президент, Україна не прив'язуватиметься до конкретних дат, як це робить РФ. Натомість ми будемо "прив'язуватися до людей".

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Україна звільнятиме окуповані Росією території, але не ціною життя десятків тисяч людей. Про це сьогодні заявив президент країни Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

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"Про плани Російської Федерації, прив'язані до дат, до символів або ще до чогось, ми багато з вами чули. Але в Україні їм це не вдалося. Нам все одно, які плани у РФ. Ми не прив'язуємось до дат деокупації, ми прив'язуємося до людей. Якщо ті чи інші наші кроки, наші операції, пов'язані з деокупацією того чи іншого регіону, будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми чекатимемо відповідної зброї, щоб зберегти максимально наших людей", — зокрема, сказав глава держави.

Він наголосив, що українська влада насамперед думатиме безпосередньо про громадян України, про порятунок їхніх життів, адже саме українці здатні деокупувати захоплені території й дати відсіч російській армії.

"Ці території без живих українців для нас не є пріоритетними", — додав Зеленський.

За словами президента, на сході країни зберігається важка ситуація, зокрема через те, що Україні не вистачає необхідної кількості озброєння. Водночас там зосереджено сили РФ — військову техніку, збройні формування, батальйони російської армії та бойовиків з ОРДЛО.

"Вони зосередили там усі сили, щоб виконати той чи інший план [Росії]", — прокоментував Зеленський.

Сьогодні раніше повідомляли, що Путін поставив перед військовим командуванням мету повністю захопити територію Луганської області до 1 червня. А Донецьку область російські війська нібито мають захопити до 1 липня.

25 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що військо противника контролює 95% регіону.

Нагадаємо, голова Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк сьогодні повідомив, що російські військові захопили половину території міста. Разом з тим, за його словами, ЗСУ тримають лінію оборони.