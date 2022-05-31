Російські війська захопили майже половину Сєвєродонецька, — мер

За словами Олександра Стрюка, лінія фронту розділила місто навпіл, але воно все ще залишається українським.

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Російські військові захопили половину Сєвєродонецька, лінія фронту проходить посередині міста. Про це заявив голова міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

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За його словами, місто все ще тримає оборону, ЗСУ тримають лінію оборони. Водночас російські війська зайняли половину Сєвєродонецька.

"На жаль, лінія фронту розділила місто навпіл. Але місто ще обороняється, місто ще українське. Наші воїни тримають лінію оборони і сподіваємось, що найближчим часом виб'ють звідти орків", — розповів Стрюк.

[ + – ] Карта контролю Сєвєродонецька

Водночас голова МВА повідомив, що евакуацію із Сєвєродонецька зупинено, тому він закликає місцевих жителів не залишати укриттів. У населеному пункті відсутні зв'язок та електрика. Кількість жертв зростає з кожною годиною.

Нині у Сєвєродонецьку зі 100 тисяч людей залишилося приблизно 12-13 тисяч. За оцінками Стрюка, загинуло майже півтори тисячі мешканців міста внаслідок російських обстрілів.

Додамо, що російський пропагандист Олександр Коц, посилаючись на ватажка ОРЛО, стверджує, що ЗС РФ контролює третину Сєвєродонецька.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що бої у Сєвєродонецьку ведуться в центрі міста, проте загрози оточення сил оборони немає.

У свіжому звіті англійської розвідки вказується, що ЗС РФ змогли досягти великих локальних успіхів. Бої йдуть у Сєвєродонецьку.