Армія РФ досягла більших локальних успіхів, ніж раніше, — британська розвідка

Країна-агресор зосередила живу силу та техніку на відносно невеликій території, що ставить під загрозу інші напрямки.

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Росія досягла локальних успіхів за рахунок накопичення сил і вогню на відносно невеликій території. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки.

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Захоплення російською армією Лимана підтримує оперативні зусилля країни-агресора, які, ймовірно, полягають в оточенні Сєвєродонецька та закритті кільця сил ЗСУ в Луганській області. Нині на околицях Сєвєродонецька точаться вуличні бої. Триває сильний обстріл населеного пункту.

Росії вдалося досягти більших локальних успіхів, ніж раніше, за рахунок зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. РФ йде на ризик через це в інших окупованих районах.

Для виконання своїх політичних цілей армії РФ необхідно повністю захопити Донецьку та Луганську області. Для таких цілей ЗС РФ мають ще захопити ключове місто Краматорськ і магістральну трасу М04 Дніпро-Донецьк.

Нагадаємо, за словами Гайдая, бої за Сєвєродонецьк ведуться вже в центрі міста. Проте загрози оточення сил оборони немає.

Раніше у зведенні Генштабу вказували, що війська РФ кинули всі сили на взяття Сєвєродонецька. Загалом ворог намагається штурмувати одразу у трьох напрямках — Сєвєродонецькому, Бахмутському та Лиманському.