Армия РФ добилась больших локальных успехов, чем раньше, — британская разведка

Страна-агрессор сосредоточила живую силу и технику на относительно небольшой территории, что ставит под угрозу другие направления.

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Россия добилась локальных успехов за счет накопления сил и огня на относительно небольшой территории. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

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Захват российской армией Лимана поддерживает оперативные усилия страны-агрессора, которые, вероятно, заключаются в окружении Северодонецка и закрытия кольца сил ВСУ в Луганской области. Ныне на окраинах Северодонецка ведутся уличные бои. Продолжаются сильные обстрелы населенного пункта.

России удалось добиться больших локальных успехов, чем раньше, за счет сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. РФ идет на риск из-за этого в других оккупированных районах.

Для выполнения своих политических целей, армии РФ необходимо полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Для таких целей ВС РФ должны еще захватить ключевой город Краматорск и магистральную трассу М04 Днепр-Донецк.

Напомним, по словам Гайдая, бои за Северодонецк ведутся уже в центре города. Однако угрозы окружения сил обороны нет.

Ранее в сводке Генштаба указывали, что войска РФ бросили все силы на взятие Северодонецка. В целом враг пытается штурмовать сразу в трех направлениях — Северодонецком, Бахмутском и Лиманском.