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Бои ведутся в центре города, — Гайдай о ситуации в Северодонецке (видео)

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бои за луганщину
Войска РФ зашли в Северодонецк

По словам главы Луганской ОВА, угрозы окружения украинских войск в городе нет. ВСУ продолжает оборону населенного пункта.

Угрозы окружения Северодонецка нет, однако бои в городе уже ведутся в центральной части. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На данный момент российские войска контролируют часть Северодонецка. Однако по словам главы ОВА, нельзя говорить, что город захвачен. В населенном пункте продолжают находиться украинские военные, которые дают отпор вражеским войскам.

"Они еще пару дней назад рапортовали, что весь город захвачен — это не так. Есть там наши ребята. Более того, дают им там отпор, то есть продвигаться они там свободно не могут", — подчеркнул Гайдай.

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Войска РФ зашли в центр Северодонецка

Глава ОВА также добавил, что российские войска планируют операцию по зачистке территорий сел вокруг Северодонецка. Они запустят около батальона солдат, которые будут проходить по селах типа Боровское или Сиротиное.

Также OSINT-блогер в Твиттере пишет, что битва за Северодонецк продолжается. Войска РФ имеют небольшой успех в городе, но слухи о коллапсе защиты города — неправдивы. ВСУ продолжают оборону.

Напомним, в сводке Генштаба указывают, что войска РФ бросили все силы на взятие Северодонецка. В целом враг пытается штурмовать сразу в трех направлениях — Северодонецком, Бахмутском и Лиманском.