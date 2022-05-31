Бої ведуть у центрі міста, — Гайдай про ситуацію в Сєвєродонецьку (відео)

За словами голови Луганської ОВА, загрози оточення українських військ у місті немає. ЗСУ продовжують оборону населеного пункту.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Загрози оточення Сєвєродонецька немає, проте бої в місті вже точаться у центральній частині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Наразі російські війська контролюють частину Сєвєродонецька. Проте, за словами голови ОВА, не можна говорити, що місто захоплене. У населеному пункті продовжують перебувати українські військові, які дають відсіч ворожим військам.

"Вони ще пару днів тому рапортували, що все місто захоплене, — це не так. Є там наші хлопці. Крім того, дають їм там відсіч, тобто просуватися вони там вільно не можуть", — підкреслив Гайдай.

[ + – ] Війська РФ зайшли в центр Сєвєродонецька

Глава ОВА також додав, що російські війська планують операцію із зачистки територій сіл навколо Сєвєродонецька. Вони запустять приблизно батальйон солдатів, які проходитимуть селами типу Борівське чи Сиротине.

Також OSINT-блогер у "Твіттері" пише, що битва за Сєвєродонецьк триває. Війська РФ мають невеликий успіх у місті, але чутки про колапс захисту міста — неправдиві. ЗСУ продовжують оборону.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу вказують, що війська РФ кинули всі сили на взяття Сєвєродонецька. Загалом ворог намагається штурмувати одразу в трьох напрямках — Сєвєродонецькому, Бахмутському та Лиманському.