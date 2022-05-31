ЗС РФ кинули всі сили на взяття Сєвєродонецька, — зведення Генштабу ЗСУ

Російські загарбники намагаються штурмувати позиції українських сил на трьох напрямках — Сєвєродонецькому, Бахмутському та Лиманському. Авіація ворога б'є по цивільній інфраструктурі.

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97-ий день повномасштабної війни з Росією. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

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ЗС РФ готуються наступати на Слобожанському напрямі, вивчаються можливі шляхи висування, постачання озброєння та техніки з Росії. У Харківському напрямку активних дій не було, обстрілюється цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Руднєве, Соколівка й інші.

На півдні України обстрілювали цивільні об'єкти в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Княжівка та Трудолюбівка. У так званому Придністров'ї суттєвих змін у діяльності групи російських військ не було.

Війна в Україні — загострення на Донбасі

Російські загарбники намагаються утримати зайняті рубежі та маршрути постачання на Слов'янському напрямку. Там створюються умови для подальшого наступу, обстрілюється цивільна інфраструктура населених пунктів Довгеньке, Вернопілля, Грушеваха та Велика Комишуваха. ЗС РФ безуспішно штурмували територію біля населеного пункту Довгеньке.

Позиції ЗСУ обстрілювали з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню на Донецькому напрямку, активно застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. Всі зусилля ворог кинув на взяття Сєвєродонецька.

[ + – ] У Сєвєродонецьку точаться вуличні бої

Перегрупування окупантів і підготовка до наступу йде на Лиманському напрямку, точаться бої біля Тошківки. На Бахмутському напрямку бойові дії відбуваються в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Противник успіхів не має.

Противник намагається зміцнитися та заповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Наносяться авіаудари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка та Новоандріївка.

ЗСУ 30 травня відбили 8 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. Знищено 1 танк, 4 артилерійські системи, 5 бойових броньованих машин і 2 ворожих автомобілі. Підрозділи ППО збили крилату ракету Х-59МК.

[ + – ] ЗСУ відбили 8 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках

Загрози на півночі та півдні України

Армія Білорусі на Волинському та Поліському напрямах посилює охорону держкордону, проводить бойову підготовку та перевіряє взаємодію різних видів військ. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів по Україні з Білорусі.

Ворожа армія обстрілювала з мінометів населені пункти в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Корабельні групи Чорноморського флоту РФ у Чорному й Азовському морях блокують цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Авіація ЗСУ завдала ударів по окремих підрозділах супротивника в Харківській, Донецькій, Луганській і Херсонській областях. Підрозділи зенітних ракетних військ на Одещині збили крилату ракету Х-22.

Зазначимо, що в США допускають ескалацію бойових дій в Україні та намагаються зробити так, щоб війна не посилилася. Війська окупантів готуються наступати на Слов'янському та Лиманському напрямках.

30 травня стало відомо про перекидання ЗС РФ на окупований острів Зміїний реактивних систем залпового вогню "Град" і "Торнадо-Г". До цього загарбники встигли перекинути на острів 3 комплекси ППО "Панцир-С1", 1 ЗРК "Тор-М2", 5 військових автомобілів і МТ-ЛБ зі станцією РЕБ на борту.