Війська РФ готують наступ на Слов'янськ із Ізюма та Лимана, — Генштаб ЗСУ

На північ від Ізюма ЗС РФ розмістили авіацію та вертольоти Ка-52, на Слов'янський напрямок перекинуто понад 250 одиниць озброєння та техніки. Загарбники хочуть оточити позиції ЗСУ в районах Лисичанська та Сєвєродонецька.

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Російські війська на 96-ий день повномасштабної війни з Україною готуються наступати на Слов'янському та Лиманському напрямках. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Для поповнення втрат угруповання військ росіяни переміщують із території РФ в тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.

ЗС РФ обстріляли північні та північно-східні райони Харкова. У Харківській області під вогонь окупантів потрапили населені пункти Руські Тишки, Черкаські Тишки, Російська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

Українська авіація завдала повітряного удару по підрозділах окупантів у районі населеного пункту Довгеньке. Є втрати в противника та за іншими напрямками.

[ + – ] Підбитий російський танк

Ситуація на Донеччині

Російські війська перегруповуються на Слов'янському напрямі, щоб наступати лініями Ізюм — Барвінкове, Ізюм — Слов'янськ. На північ від Ізюма противник розмістив підрозділи авіаційної підтримки і готовий застосувати гелікоптери Ка-52.

У тимчасово зайняті населені пункти Росія перекинула понад 250 одиниць озброєння та військової техніки для логістичного забезпечення та доукомплектування втрат. Противник відновив залізничний міст у районі Куп'янська.

[ + – ] Відновлення залізниці необхідне логістичного забезпечення ЗС РФ

Підрозділи агресора на Донецькому напрямку хочуть оточити ЗСУ в районах Лисичанська та Сєвєродонецька. На Лиманському напрямі ворог закріплюється в населеному пункті Лиман і перегруповується для наступу на Слов'янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східній і південно-східній околицях міста Сєвєродонецьк. З території РФ у певні райони перекидають боєприпаси та техніку для посилення угруповання.

Окупанти перегруповуються на Бахмутському напрямку для наступу в напрямку Олександропілля — Комишуваха. На Курахівському та Новопавлівському напрямах активних бойових дій не було. Вели обстріл позицій ЗСУ за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито 14 ворожих атак ворога, знищено 2 артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 10 ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили 2 крилаті ракети та три безпілотники (БПЛА) типу "Куб".

[ + – ] ЗСУ збили 2 крилаті ракети й три безпілотники армії РФ

Запорізька область і південь України

Російські окупанти посилили угруповання на Запорізькому напрямку за рахунок переміщення військ і до 120 одиниць озброєння та військової техніки з Мелітополя до населеного пункту Василівка. Продовжуються артилерійські обстріли позицій ЗСУ та контрбатарейна боротьба на Криворізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі, скувати дії ЗСУ та запобігти перекиданню резервів Сил оборони на інші напрямки. На Миколаївському напрямі супротивник посилив деякі підрозділи, щоби відвоювати втрачені позиції. У Чорноморській і Азовській операційних зонах не було суттєвих змін в атмосфері.

На Сіверському напрямку армія РФ завдала авіаударів по об'єктах на території Сумської області в районах населених пунктів Запсілля та Миропілля. Біля Кондратівки ворог здійснив артилерійський обстріл. Винищувачі ВПС ЗСУ збили над Сумщиною два ворожі безпілотники.

Нагадаємо, що країни НАТО продовжать передавати Україні військову допомогу, у тому числі важке озброєння. Чехія, Словаччина та Польща — одні з лідерів у цьому напрямку.

Українські військові 29 травня успішно контратакували ЗС РФ на півдні від Кривого Рогу Дніпропетровської області та знищили 63 окупантів. Цього ж дня ЗСУ провели успішний контрнаступ у Луганській області та відтіснили загарбників від траси Бахмут – Лисичанськ.