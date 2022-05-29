ЗСУ провели контрнаступ і відтіснили росіян на трасі "Лисичанськ-Бахмут", — ОВА (фото)

За словами керівника адміністрації Сергія Гайдая, українська армія повернула під контроль Тошківку та відсунула росіян на кілька кілометрів біля Комишувахи.

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Підрозділи Збройних сил України провели успішний контрнаступ у Луганській області та відтіснили російських військовослужбовців від автомобільної траси "Бахмут-Лисичанськ". Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, незважаючи на заяви російських пропагандистів, Сєвєродонецьк залишається під контролем української армії. Гайдай підтвердив, що окупанти продовжують дислокуватися на території готелю "Мир", проте завдяки опору ЗСУ загарбникам не вдається просунутися всередину обласного центру.

Крім того, як стверджує глава ОВА, підрозділам ЗСУ внаслідок бойових дій вдалося відсунути росіян на кілька кілометрів у районі Комишувахи та повернути під контроль населений пункт Тошківка.

[ + – ] ЗСУ провели контрнаступ і відтіснили ЗС РФ від траси Лисичанськ-Бахмут

Успішний контрнаступ підрозділів ЗСУ у вказаному районі також дозволив відтіснити росіян від автомобільної траси Бахмут-Лисичанськ. Глава Луганської ОВА запевнив, що сполучення між прифронтовими містами тепер менше прострілюється окупантами, завдяки чому гуманітарні вантажі доїжджають до населених пунктів.

Також Сергій Гайдай повідомив, що в результаті артилерійських і авіаударів по Лисичанську й Устинівці загинули двоє мирних жителів. ЗС РФ, за його словами, вели вогонь по багатоквартирному житловому будинку та будівлі кінотеатру. Поранення внаслідок ворожих обстрілів також отримали четверо людей, яких було госпіталізовано.

[ + – ] ЗСУ провели контрнаступ і відтіснили ЗС РФ від траси Лисичанськ-Бахмут

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ліквідацію російського топофіцера в Україні. За даними росЗМІ, внаслідок бойових дій загинув полковник ЗС РФ — співробітник Міністерства оборони Росії Володимир Іванов.

Також повідомлялося, що ЗС РФ контролюють 2/3 периметра прифронтового Сєвєродонецька. Як стверджувала військова адміністрація, окупанти намагалися прорватися вглиб населеного пункту, проте наступ був зупинений підрозділами ЗСУ.