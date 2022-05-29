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В Україні ліквідували співробітника пресслужби Міноборони РФ, — росЗМІ (фото)

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В Україні було ліквідовано російського полковника Володимира Іванова

У реєстрі спадкових справ сказано, що Володимир Іванов загинув 25 березня, а адресою проживання вбитого нотаріуса вказав головний будинок Міністерства оборони Росії.

У ході бойових дій на території України було ліквідовано співробітника пресслужби Міністерства оборони РФ — полковника Володимира Іванова. Про це повідомляє кореспондент ВДТРК Євген Піддубний.

Російський журналіст повідомив про ліквідацію полковника Володимира Іванова ще 9 травня — він вийшов із портретом співробітника пресслужби Міноборони РФ на акцію "Безсмертний полк".

За словами Піддубного, вони познайомилися в 2004 році в Південній Осетії, де знищений офіцер служив "миротворцем".

"Володя любив службу та пишався тим, що він російський офіцер, завжди трохи соромився своєї цивільної освіти, він навчався на філософському факультеті та вступив на службу після військової кафедри. Ні в кого язик не повернеться назвати його "піджаком", — додав Піддубний і опублікував фото з акції "Безсмертний полк", під час якої він ішов із портретом ліквідованого співробітника пресслужби Міноборони РФ.

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В Україні було ліквідовано російського полковника Володимира Іванова

Інформацію про ліквідацію полковника Володимира Іванова також оприлюднило видання "Медіазона". За словами журналістів, факт смерті топофіцера на території України вони змогли підтвердити за допомогою витоку даних із баз силових відомств.

У реєстрі спадкових справ, як стверджує видання "Медіазона", сказано, що 41-річний Володимир Іванов загинув 25 березня 2022 року. Його смерть різні інстанції офіційно підтвердили через п'ять днів — 30 березня. Як зазначають журналісти, нотаріус, який займався оформленням документами та спадщиною, вказав адресу проживання ліквідованого полковника — вулиця Знам'янка 19 у Москві, головну будівлю Міністерства оборони РФ.

У матеріалі "Медіазони" також сказано, що Міноборони країни-агресора до сьогодні офіційно не підтверджувало факт загибелі Володимира Іванова на території України.

Російський офіцер також перебуває в базі "Миротворця" в статусі воєнного злочинця та пропагандиста. У профайлі сказано, що Володимир Іванов працював співробітником Департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.

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В Україні було ліквідовано російського полковника Володимира Іванова

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ліквідацію в Україні двох лідерів чеченського полку Росгвардії. Йдеться про капітана російської поліції Асвада Ідрісова та прапорщика Гапура Дакалова, які загинули в ході боїв під Сєвєродонецьком.

Також повідомлялося, що українські військовослужбовці під час боїв ліквідували племінника заступника міністра оборони РФ. Загиблий командир десантно-штурмової роти капітан Адам Хамхоєв, за даними росЗМІ, був родичем Юнус-Бека Євкурова.