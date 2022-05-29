В Украине ликвидировали сотрудника пресс-службы Минобороны РФ, — росСМИ (фото)

В реестре наследственных дел сказано, что Владимир Иванов погиб 25 марта, а адресом проживания убитого нотариус указал главное главное здание Министерства обороны России.

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В ходе боевых действий на территории Украины был ликвидирован сотрудник пресс-службы Министерства обороны РФ — полковник Владимир Иванов. Об этом сообщает корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

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Российский журналист сообщил о ликвидации полковника Владимира Иванова еще 9 мая — он вышел с портретом сотрудника пресс-службы Минобороны РФ на акцию "Бессмертный полк".

По словам Поддубного, они познакомились в 2004 году в Южной Осетии, где уничтоженный офицер служил в качестве "миротворца".

"Володя любил службу и гордился тем, что он русский офицер, всегда немного стеснялся своего гражданского образования, он учился на философском факультете и поступил на службу после военной кафедры. Ни у кого язык не повернется назвать его "пиджаком", — добавил Поддубный и опубликовал фото с акции "Бессмертный полк", в ходе которой он шел с портретом ликвидированного сотрудника пресс-службы Минобороны РФ.

[ + – ] В Украине был ликвидирован российский полковник Владимир Иванов

Информацию о ликвидации полковника Владимира Иванова также обнародовало российское издание "Медиазона". По словам журналистов, факт смерти топ-офицера на территории Украины они смогли подтвердить с помощью утечки данных из баз силовых ведомств.

В реестре наследственных дел, как утверждает издание "Медиазона", сказано, что 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта 2022 года. Его смерть различные инстанции официально подтвердили спустя пять дней — 30 марта. Как отмечают журналисты, нотариус, который занимался оформлением документами и наследством, указал адрес проживания ликвидированного полковника — улица Знаменка 19 в Москве — главное здание Министерства обороны РФ.

В материале "Медиазоны" также сказано, что Минобороны страны-агрессора до сегодняшнего дня официально не подтверждало факт гибели Владимира Иванова на территории Украины.

Российский офицер также числится в базе "Миротворца" в статусе военного преступника и пропагандиста. В профайле сказано, что Владимир Иванов работал сотрудником Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

[ + – ] В Украине был ликвидирован российский полковник Владимир Иванов

Напомним, ранее сообщалось о ликвидации в Украине двух лидеров чеченского полка Росгвардии. Речь идет о капитане российской полиции Асваде Идрисове и прапорщике Гапура Дакалова, которые погибли в ходе боев под Северодонецком.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие в ходе боев ликвидировали племмяника заместителя министра обороны РФ. Погибший командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев, по данным росСМИ, являлся родственником Юнус-Бека Евкурова.