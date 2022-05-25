UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Северодонецк

ВСУ ликвидировали двух лидеров кадыровского полка спецназначения Росгвардии

8782
уничтожение кадыровцев
Асвад Идрисов

В боях под Северодонецком украинские военные уничтожили капитана полиции Идрисова и прапорщика Дакалова.

Украинские военные ликвидировали кадыровцев. Об этом сообщает СтратКом Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Указывается, что к "vip-поклонникам" творчества Кобзона присоединился командир второй роты специального полка имени Кадырова капитан полиции Асвад Идрисов. Информации о деталях ликвидации не было, однако по данным издания "Власть", Идрисова вместе с командиром пятого взвода кадыровского полка прапорщиком Гапуром Дакаловым ликвидировали в районе Северодонецка 20 мая.

Под Северодонецком также погиб замкомандира четвертого взвода полка Кадырова старший сержант Али Бетишев.

Полк имени Кадырова — независимое подразделение МВД России. Пункт дислокации — Грозный.

Напомним, 18 мая Рамзан Кадыров оправдался за неудачи армии РФ в Украине тем, что они якобы воюют против НАТО.

Ранее британская разведка сообщила, что двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов был полевым командиром чеченцев во время захвата Мариуполя. Это может означать о нехватке бойцов на территории Украины.