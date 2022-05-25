ЗСУ ліквідували двох лідерів кадировського полку спецпризначення Росгвардії

У боях під Сєвєродонецьком українські військові знищили капітана поліції Ідрісова та прапорщика Дакалова.

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Українські військові ліквідували кадировців. Про це повідомляє СтратКом Збройних Сил України у Фейсбуці.

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Вказують, що до "vip-шанувальників" творчості Кобзона приєднався командир другої роти спеціального полку імені Кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов. Інформації про деталі ліквідації не було, однак, за даними видання "Влада", Ідрісова разом із командиром п'ятого взводу кадировського полку прапорщиком Гапуром Дакаловим ліквідували в районі Сєвєродонецька 20 травня.

Під Сєвєродонецьком також загинув заступник командира четвертого взводу Кадирова полку старший сержант Алі Бетішев.

Полк імені Кадирова — незалежний підрозділ МВС Росії. Пункт дислокації — Грозний.

Нагадаємо, 18 травня Рамзан Кадиров виправдався через невдачі армії РФ в Україні тим, що вони нібито воюють проти НАТО.

Раніше британська розвідка повідомила, що двоюрідний брат Рамзана Кадирова Адам Делімханов був польовим командиром чеченців під час захоплення Маріуполя. Це може означати нестачу бійців на території України.