"Воюємо з НАТО": Кадиров публічно виправдовувався через невдачі армії РФ в Україні (відео)

Західні країни постачають Україну зброєю та грошима, тому Росії доводиться нелегко, зазначив глава Чечні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 18 травня в ефірі просвітницького марафону "Нові горизонти" заявив, що Росія веде війну не проти України, а проти НАТО.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Кадиров виправдався перед публікою, сказавши, що російській державі дуже нелегко, оскільки західні країни забезпечують українську армію необхідною зброєю і грошима, й до того ж на боці України воюють найманці з інших країн. Глава Чечні переконаний, що війна в Україні для РФ — це "хороший досвід".

"Ми бачили, як усі американські та європейські служби працювали проти нас. Вони працювали у ЗМІ проти нас і соцмережах. Ми стільки побачили фейків, що навіть смішно було дивитися", — сказав перед публікою Кадиров.

Також глава Чечні заявив, що Україна вже давно була б "очищена", якби не розпорядження президента Володимира Путіна зберегти мирне населення та міста. Проте Кадирову довелося визнати, що на початку воєнних дій було припущено певних "помилок" і "недоопрацювань", але на сьогодні, нібито, воєнні дії йдуть за планом.

Раніше повідомлялося, що російські засоби масової інформації отримали негласний наказ не цитувати висловлювання Рамзана Кадирова про війну в Україні без узгодження з владою. Один із журналістів агентства ТАСС повідомив, що перед публікацією заяв голови Чечні матеріал потрібно показувати заступнику головного редакції Михайлу Щербакову.

Британська розвідка повідомила, що двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова Адам Делімханов був польовим командиром чеченців під час захоплення Маріуполя. У відомстві зазначили, що залучення чеченських бойовиків свідчить про брак сил у російській армії на території України.