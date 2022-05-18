Британські фахівці розповіли, що за залученням чеченців на війні в Україні стежив Рамзан Кадиров. Залучення "кадировців" свідчить про проблеми з ресурсами у РФ, що сприяє роз'єднанню серед російського командування та заважає операціям Росії.

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Двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова Адам Делімханов був польовим командиром чеченців під час захоплення Маріуполя. Росія залучила тисячі "кадировців", щоб взяти місто, а голова Чечні, ймовірно, особисто стежив за залученням своїх бойовиків на фронті. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

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У відомстві зазначили, що попри те, що російська армія оточила Маріуполь понад 2,5 місяці тому, український спротив не дозволив Росії отримати швидкий контроль над містом. Це зірвало перші спроби Кремля захопити ключове для них місто і призвело до великих втрат особового складу в російській армії.

Намагаючись подолати опір українських військових, у Росії залучили чеченські сили, які, ймовірно, складаються з кількох тисяч бойовиків. Вони переважно зосереджені на Маріупольському та Луганському напрямах.

Сили військових із Чечні складаються як із добровольців, так із підрозділів Національної гвардії, які зазвичай забезпечують владу Рамзана Кадирова. Глава Чечні, мабуть, особисто стежив, як розгортаються чеченські сили, а його двоюрідний брат Адам Делімханов виконував функції польового командира чеченців у Маріуполі.

Британські фахівці вважають, що залучення на війні в Україні таких розрізнених сил свідчить про проблеми з ресурсами в Росії. Зі свого боку це сприяє роз'єднанню серед російського командування та заважає операціям РФ в Україні.

Нагадаємо, 17 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти планують зробити чеченських бойовиків кураторами над відновленням Маріуполя. За його словами, росіяни віддадуть їм контроль над міським портом та наділять їх "правом мародерствувати".

На початку травня російські незалежні ЗМІ писали про великі втрати в підрозділах чеченців на війні в Україні. За інформацією журналістів, втрати серед чеченських бойовиків ретельно приховують за допомогою PR-технологій.