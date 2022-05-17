Віддадуть "кадирвцям": Маріуполь може виявитися "під шефством" Чечні

Російські окупанти віддадуть бойовикам маріупольський порт і наділять їх "правом мародерити", стверджує радник мера міста Петра Андрющенка.

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Російські окупанти хочуть зробити чеченських бойовиків-кадирівців так званими кураторами відновлення захопленого Маріуполя. Про це написав у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

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"Стає потроху зрозумілою частина пазла, що окупанти планують робити з Маріуполем. Джерела з оточення (тимчасового голови окупаційної "адміністрації", депутата міськради від ОПЗЖ Костянтина) Іващенка повідомляли про "шефство" від Чечні", — зазначив він.

Маріуполь виявився надто недружнім і націоналістичним, і тому для залякування та придушення опору місто хочуть віддати "кадирівцям", продовжив Андрющенко.

"Із портом та правом мародерства", — додав радник.

Інформація про кураторство чеченців над Маріуполем частково підтвердилася, оскільки деякі чеченські політики вже зустрілися з чиновниками з окупаційної адміністрації.

"Сьогодні в Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, депутата Держдуми РФ Дмитра Сабліна (куратор окупації Маріуполя з 2014 року), Адамом Делімхановим і Ахмедом Долгаєвим, які є по суті частиною політичної влади Чечні", — розповів Андрющенко.

"Кадирівці" на зустрічі, за його описом, поводилися як господарі та швидше проводили інвентаризацію того, що залишилося в місті.

Нагадаємо, що на початку травня цього року ЗМІ писали про величезні втрати на війні в Україні в рядах підрозділів, підконтрольних голові Чечні Рамзану Кадирову.

Міністерство оборони Росії збирається привезти в Маріуполь іноземних журналістів і звинуватити ЗСУ в обстрілах, руйнуванні інфраструктури та вбивстві мирних жителів міста.

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що захисники Маріуполя відтягли російські війська від Києва.