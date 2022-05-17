Отдадут "кадыровцам": Мариуполь может оказаться "под шефством" Чечни

Российские оккупанты отдадут боевикам мариупольский порт и наделят их "правом мародерствовать", утверждает советник мэра города Петра Андрющенко.

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Российские оккупанты хотят сделать чеченских боевиков-кадыровцев так называемыми кураторами восстановления захваченного Мариуполя. Об этом написал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

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"Становится понемногу понятным части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем. Источники из окружения (временный глава оккупационной "администрации", депутат горсовета от "ОПЗЖ" Константина) Иващенко сообщали о "шефстве" от Чечни", – отметил он.

Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим и поэтому для устрашения и подавления сопротивления город хотят отдать "кадыровцам", продолжил Андрющенко.

"С портом и правом мародерства", — добавил советник.

Информация о кураторстве чеченцев над Мариуполем частично подтвердилась, поскольку некоторые чеченские политики уже встретились с чиновниками из оккупационной администрации.

"Сегодня в Мариуполя впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года), Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя", — рассказал Андрющенко.

"Кадыровцы" на встрече, по его описанию, вели себя как хозяева и скорее проводили инвентаризацию того, что осталось в городе.

Напомним, что в начале мая этого года СМИ писали об огромных потерях на войне в Украине в рядах подразделений, подконтрольных главе Чечни Рамзану Кадырову.

Министерство обороны России собирается привезти в Мариуполь иностранных журналистов и обвинить ВСУ в обстрелах, разрушении инфраструктуры и убийстве мирных жителей города.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя оттянули российские войска от Киева.