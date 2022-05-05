Подразделения кадыровцев несут большие потери каждый день на войне в Украине, — СМИ

По информации журналистов, гибель большого количества бойцов главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине тщательно скрывается с помощью PR-технологий.

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Подразделение с военными, которые подчиняются главе Чечни Рамзану Кадырову, каждый день несут огромные потери на войне против Украины в виде погибших и раненых. Однако эта информация тщательно скрывается с помощью PR-технологий. Об этом сообщает российское издание "Важные истории" со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, реальные потери кадыровцев тщательно скрываются чеченскими властями, в том числе Кадыровым. Сейчас только подтверждена гибель 13 жителей Чечни. Это является одним из самых низких показателей среди российских регионов. Например, в соседнем Дагестане официально погибли 123 военных. Но в то же время, население Дагестана составляет 3,1 млн., а Чечни — около 1,4 млн. жителей.

Журналисты поговорили с человеком, который участвует в переправке погибших в Украине жителей Чечни домой, говорит, что каждый день чеченские подразделения несут потери и убитыми, и ранеными.

Однако в социальных сетях и российской пропаганде кадыровцы создают образ одних из самых успешных подразделений. Изданию удалось узнать, что над медиа-образом чеченских боевиков работает депутат Госдумы Адам Делимханов.

Конфликт Кадырова с руководством Росгвардии и Минобороны РФ

Российские журналисты предполагают, что уже в марте Минобороны РФ понимало, что наступление на Киевском направлении, где также воевали чеченцы, провалилось и российские военные готовились отступать. По данным "Радио Свобода" в середине марта подразделения военных Кадырова решили переместить под Мариуполь, однако глава Чечни не был согласен с этим.

Несколько источников в окружении Рамзана Кадырова и в силовых структурах республики рассказали, что решение о переброске расстроило чеченского главу, который войну за юг Украины считал менее престижной задачей, чтобы рисковать там своими людьми. Он пошел на конфликт с руководством Росгвардии и Минобороны России. Кадыров приказал для части своих военным вернуться домой "отдохнуть". Возвращение в Чечню к середине марта части чеченских подразделений Росгвардии журналистам издания "Важные истории" удалось подтвердить у многих источников, в том числе об этом рассказали сами сотрудники подразделений.

Напомним, 5 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал, что его военные получают 53 доллара за один день на войне в Украине. Кроме того, по его словам, военным, которые едут воевать, выдают по 300 тыс. рублей в день отправки на фронт.

Ранее, 26 апреля украинская разведка сообщала, что Кадыров отправит на войну в Украину заключенных, в том числе родственников оппозиционеров. По информации ГУР, цель властей Чечни — подавить любые протестные настроения в регионе и пополнить резервы российских войск.