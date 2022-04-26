Кадыров отправит воевать против Украины заключенных и родственников оппозиционеров, — ГУР

По информации украинской разведки, цель властей Чечни — пополнить человеческий ресурс для ВС РФ из-за потерь и подавить любые протестные настроения в регионе.

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В Чечне отправляют на войну против Украины заключенных, в том числе родственников оппозиционеров. Чеченский филиал Федеральной службы безопасности собирает информацию об арестованных местных тюрем для их дальнейшего отправлению в зону боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

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По данным разведчиков, переписка сотрудников ФСБ содержит требование предоставить личные данные осужденных, в частности: ФИО, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронных почт, IP-адреса устройств, используемых в интернете.

В руки украинской разведки попало распоряжение ФСБ, в котором сказано собрать и предоставить информацию о гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к войне в Украине, в частности:

условно осужденных;

осужденных за преступления небольшой или средней тяжести;

осужденных за тяжкие преступления;

осужденных за особенно тяжкие преступления.

По словам чеченских оппозиционеров, цель местных властей — пополнить человеческие ресурсы для российских подразделений, которые понесли значительные потери во время боев с ВСУ и подавить любые протестные настроения в Чечне.

В регионе сейчас распространена практика осуждения родственников оппозиционеров. Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта в Украине.

"В частности, брат известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение – неизвестно", — сообщили в ГУР.

Напомним, 26 апреля в ГУР сообщали, что в России пытаются привлечь контрактников на войну с Украиной, обещая им "заоблачные зарплаты" и возможность грабить на украинской территории.

Ранее, 23 апреля разведка Украины заявила о том, что ВС РФ ищут слабые места ВСУ, чтобы начать полномасштабное вторжение на востоке Украины. Именно туда сейчас перебрасывают все БТГ из Беларуси и районов, которые граничили с северной частью Украины.