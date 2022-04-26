Россия обещает контрактникам возможность мародерства в Украине, — ГУР

Российская армия пытается набрать контрактников, обещая им "заоблачные зарплаты" и возможность грабить на территории Украины.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Для восстановления потерь человеческих ресурсов, российское командование придумывает новые способы привлечь россиян для прохождения военной службы по контракту. В частности, в центральных регионах страны-агрессора мужчинам обещают высокие зарплаты, социальные льготы и безнаказанное участие в мародерстве на территории страны, где ведутся военные действия. Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным украинских разведчиков, только в Центральном военном округе России в январе-апреле этого года подписан 2861 контракт на прохождение военной службы.

"Следует отметить, что большинство россиян, несмотря на огромную вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники", — пишет пресс-служба военной разведки Украины.

Более того, родители солдат РФ призывают сыновей мародерить в Украине. Об этом, в частности, свидетельствует перехваченный Службой безопасности разговор одного из российских военнослужащих.

ГУР опубликовал сведения о военнослужащих Центрального военного округа РФ, где указан номер военной части, личный номер и место регистрации.

У России есть и другие способы пополнять свою армию. В частности, российское командование планирует принудительно мобилизовать население оккупированных Запорожской и Херсонской областей. А в некоторых населенных пунктах уже начали забирать молодежь и медиков для отправки на фронт.

Напомним, СБУ перехватила разговор военных РФ о расстреле школьников. Командир в ходе беседы призвал корректировщика огня "быть мужественным".

Ранее Фокус писал, что ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами на Херсонщине.