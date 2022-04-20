"Должен нарубить бабла": родители солдат ВС РФ призывают сыновей мародерить в Украине (аудио)

По словам одного из оккупантов, грабежами и мародерством на территории Украины также занимается военное командование российской армии.

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Родители солдат ВС РФ рассматривают полномасштабное вторжение России в Украину как шанс "разбогатеть". Об этом свидетельствует перехваченный Службой безопасности аудиоразговор одного из российских военнослужащих.

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В ходе беседы родители солдата армии РФ открыто называют своего сына "спонсором" и призывают его мародерить "по максимуму" на территории Украины.

"Будь аккуратнее! Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", — заявил отец российского военнослужащего, который в данный момент участвует в боевых действиях против ВСУ на Харьковском направлении.

Более того, мужчина рекомендует своему сыну-солдату не обращать внимание на низкий уровень зарплаты от Министерства обороны, а дефицит детей компенсировать украденными дорогостоящими автомобилями и комплектующими к ним.

Российский военнослужащий в ходе телефонного разговора не скрывает, что задумывался над мародерством и утверждает, что разграблением украинцев занимается военное командование ВС РФ.

"Наши командиры либо их пи*дят себе (дорогостоящие автомобили — ред.) и катаются, или расстреливают из автоматов", — продолжил оккупант, участвующий в боевых действия на территории Украины.

В ходе беседы отец военнослужащего также "посоветовал" своему сыну воровать генераторы от автомобилей Mercedes и Audi, которые можно "прикопать" и заработать до 200 тысяч рублей.

[ + – ] Родители солдат ВС РФ рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть, - СБУ

Напомним, ранее СБУ публиковала перехваченный аудиоразговор, в котором солдат ВС РФ жаловался на предательство со стороны военного командования. По словам военнослужащего, в российской армии назревает бунт против командиров, которые выехали с боевых позиций с украденными продуктами и сигаретами.

Также СБУ сообщала о разоблачении двух агентов РФ в компании "Укрзалізниця". По данным правоохранителей, топ-сотрудники госпредприятия сотрудничали с российскими спецслужбами в ходе полномасштабного вторжения ВС России в Украину.