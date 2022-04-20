"Повинен нарубати бабла": батьки солдат ЗС РФ закликають синів мародерити в Україні (аудіо)

За словами одного з окупантів, грабежами та мародерством на території України також займається військове командування російської армії.

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Батьки солдат ЗС РФ розглядають повномасштабне вторгнення Росії в Україну як шанс "розбагатіти". Про це свідчить перехоплена Службою безпеки аудіорозмова одного з російських військовослужбовців.

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У процесі бесіди батьки солдата армії РФ відкрито називають свого сина "спонсором" і закликають його мародерити "по максимуму" на території України.

"Будь обережнішим! Не висовуйся! Мій спонсор повинен нарубати бабла і приїхати додому", — заявив батько російського військовослужбовця, який зараз бере участь у бойових діях проти ЗСУ на Харківському напрямку.

Більше того, чоловік рекомендує своєму синові-солдату не звертати увагу на низький рівень зарплати від Міністерства оборони, а дефіцит дітей компенсувати вкраденими дорогими автомобілями та деталями для комплектування до них.

Російський військовослужбовець у процесі телефонної розмови не приховує, що замислювався над мародерством і стверджує, що розграбуванням українців займається військове командування ЗС РФ.

"Наші командири або їх пи*дять собі (дорогі автомобілі — ред.) і катаються, або розстрілюють з автоматів", — продовжив окупант, який бере участь у бойових діях на території України.

У процесі бесіди батько військовослужбовця також "порадив" своєму синові красти генератори від автомобілів Mercedes та Audi, які можна "прикопати" та заробити до 200 тисяч рублів.

[ + – ] Батьки солдат ЗС РФ розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти, — СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ публікувала перехоплену аудіорозмову, в якій солдат ВС РФ скаржився на зраду з боку військового командування. За словами військовослужбовця, у російській армії назріває бунт проти командирів, які виїхали з бойових позицій з вкраденими продуктами та цигарками.

Також СБУ повідомляла про викриття двох агентів РФ у компанії "Укрзалізниця". За даними правоохоронців, топспівробітники держпідприємства співпрацювали з російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення ЗС Росії в Україну.