СБУ викрила двох топспівробітників "Укрзалізниці", які співпрацювали зі ЗС РФ (відео)
Один із затриманих, за даними правоохоронців, допомагав ЗС РФ освоїтися на місцевості під час окупації Бучі, Гостомеля та Ворзеля.
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Служба безпеки України повідомила про викриття двох співробітників держкомпанії "Укрзалізниця", яких підозрюють у співпраці зі ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
За даними відомства, у ході спецоперації, що проходила в Донецькій області, було затримано одного з керівників структурного підрозділу "Укрзалізниці", який був завербований російськими військовослужбовцями. Правоохоронці стверджують, що підозрюваний займався збором інформації про переміщення військової техніки Збройних сил України та дислокацію українських блокпостів.
Ще одним обвинуваченим у співпраці зі спецслужбами, за даними СБУ, виявився співробітник центрального офісу "Укрзалізниці" в Києві. Підозрюваний із початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ закликав своїх колег підтримати дії загарбників і займався розсилкою ворожої агітації в службових месенджерах.
Оперативники СБУ також стверджують, що столичний співробітник під час окупації Бучі, Гостомеля та Ворзеля допомагав ЗС РФ зорієнтуватися на місцевості для здійснення мародерства й облаштування бойових позицій.
Нагадаємо, 12 квітня СБУ попереджала про спроби окупантів створити "народні республіки" в західних областях України. За даними правоохоронців, угруповання з повалення чинної влади було організоване влітку 2021 року, а для здійснення своїх планів обвинувачені планували завербувати близько 500 осіб із числа колишніх ветеранів війни на Донбасі.
Також повідомлялося, що СБУ підозрює колишнього співробітника Адміністрації президента в співпраці з РФ. Шпигунством на користь країни-агресора, як зазначають правоохоронці, займався експрацівник АП, який із 2014 року мав доступ до державної таємниці.