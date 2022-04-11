Мав доступ до секретної інформації. СБУ підозрює ексспівробітника АП у шпигунстві

За інформацією українських спецслужб, затриманий співпрацював із росіянами з 2014 року та мав доступ до інформації з "критичним рівнем доступу".

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Керівник Харківського обласного управління СБУ Роман Дудін в інтерв'ю "Фактам" повідомив, що нещодавно на кордоні території Харківської та Донецької областей затримали агента російської розвідки. За словами Дудіна, затриманий раніше працював в Адміністрації Президента України, з росіянами він співпрацював із 2014 року.

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"Ця людина свого часу, до 2019 року, працювала в тоді ще Адміністрації Президента України, обіймала певну посаду і мала доступ до державної таємниці та інформації з обмеженим, я б сказав, навіть критичним рівнем доступу", — зазначив голова управління. Подробиці він розкривати не став.

За словами Романа Дудіна, загалом у Харкові перебуває небагато людей, які погоджуються на співпрацю з ворогом. Серед затриманих є коригувальники вогню, люди, які надавали росіянам інформацію, а також українці, які "здійснювали інформаційний супровід діяльності РФ у позитивному форматі".

"Цифри та прізвища — це все до суду", — зазначив голова управління.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що російські окупанти використовують неповнолітніх українців, щоб отримувати інформацію про позиції ЗСУ. Про це заявила Служба безпеки України. У відомстві навели кілька прикладів таких випадків і звернулися до батьків з проханням уважно стежити за тим, з ким спілкуються в соцмережах їхні діти.

Також Фокус писав про те, що за останні шість тижнів європейські чиновники попросили залишити свої посади майже 400 російських дипломатів. Імовірно, ці люди є шпигунами, тому їхнє вигнання викличе збій у роботі розвідки Росії у країнах Заходу.