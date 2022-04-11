Имел доступ к секретной информации. СБУ подозревает экс-сотрудника АП в шпионаже

По информации украинских спецслужб, задержанный сотрудничал с россиянами с 2014 года и имел доступ к информации с "критическим уровнем доступа".

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Руководитель Харьковского областного управления СБУ Роман Дудин в интервью "Фактам" сообщил, что недавно на границе территории Харьковской и Донецкой областей задержали агента российской разведки. По словам Дудина, задержанный раньше работал в Администрации президента Украины, с россиянами он сотрудничал с 2014 года.

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"Этот человек в свое время, до 2019 года, работал в тогда еще Администрации президента Украины, занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и информации с ограниченным, я бы сказал, даже критическим уровнем доступа", — отметил глава управления. Подробности он раскрывать не стал.

По словам Романа Дудина, в целом в Харькове находится немного людей, которые соглашаются на сотрудничество с врагом. Среди задержанных есть корректировщики огня, люди, которые предоставляли россиянам информацию, а также украинцы "осуществлявшие информационное сопровождение деятельности РФ в положительном формате".

"Цифры и фамилии – это все в суд", — отметил глава управления.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что российские оккупанты используют несовершеннолетних украинцев, чтобы получать информацию о позициях ВСУ. Об этом заявила Служба безопасности Украины. В ведомстве привели несколько примеров подобных случаев и обратились к родителям с просьбой внимательно следить за тем, с кем ведут переписки в соцсетях их дети.

Также Фокус писал о том, что за последние шесть недель европейские чиновники попросили покинуть свои посты почти 400 российских дипломатов. Предположительно, эти люди являются шпионами, поэтому их изгнание вызовет сбой в работе разведки России в странах Запада.