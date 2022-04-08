Массовая высылка дипломатов РФ подрывает шпионские сети Кремля, — The Washington Post

За последние шесть недель европейские чиновники попросили покинуть свои посты почти 400 российских дипломатов. Источники журналистов утверждают — для русских это болезненно.

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Значительное число российских дипломатов, которых страны Европы и США выслали на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, предположительно, являются шпионами, поэтому их изгнание из страны вызовет сбой в работе разведки России в странах Запада. Об этом со ссылкой на американских и европейских чиновников в пятницу, 8 апреля, сообщает издание The Washington Post.

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По словам собеседников журналистов, Россия зависит от этих оперативников в сборе разведывательной информации в странах, где они служат, поэтому высылка дипломатов может разрушить большую часть шпионских сетей Кремля и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против стран Запада.

"Разведывательная война с Россией идет полным ходом. Это окажется серьезным препятствием для операций российской разведки в Европе", — сказал отставной офицер ЦРУ Марк Полимеропулос, который курировал секретные операции агентства в Европе и России.

Официальные лица в свою очередь сообщили изданию, что наблюдаемая на данный момент скоординированная массовая высылка российских дипломатов из Европы является крупнейшей в истории. По подсчетам журналистов, за последние шесть недель европейские официальные лица попросили почти 400 российских дипломатов покинуть свои посты.

Высокопоставленный европейский дипломат назвал высылку работников российских дипведомств "серьезным сбоем" в работе российской разведки в Европе, который, возможно, произошел бесповоротно, так как Кремлю будет сложно пополнить свои ряды в разведке.

"Переназначение и инструктаж потребуют времени и могут вовсе не состояться в течение некоторого времени, если состоятся вообще когда-либо. Переобучение, передислокация — все это сорвано", — сказал собеседник издания.

Журналисты напомнили, что после публикации фотографий, свидетельствующих о военных преступлениях российских войск в Буче и других населенных пунктах Киевской области, решение о высылке российских дипломатов приняли Германия, Франция, Литва, Дания, Италия, Словения, Португалия, Испания и Швеция.

"Для русских это болезненно. Мы закрыли их региональную (разведывательную) сеть", — сказал высокопоставленный прибалтийский дипломат.

В свою очередь чешские официальные лица отметили, что после высылки ряда дипломатов в прошлом году количество информационных компаний РФ, направленных на внутреннюю политику, уменьшилось. Аналитики ожидают увидеть такое же развитие событий и в других странах.

Тем не менее высылка большого количества российских дипломатов сопряжена с риском того, что у Запада останется мало каналов связи с РФ в случае кризисных ситуаций.

"Это понятная реакция на ужасы войны, но она также может затруднить ведение дипломатии, если время для дипломатии в конце концов придет… Сейчас из России в целом поступает гораздо меньше информации. Независимые СМИ полностью закрыты. Российское государственное телевидение даже трудно найти в Интернете. Так что потерять дипломатические глаза и уши Запада сейчас больнее, чем раньше", — констатировал старший политолог Rand Corporation Сэм Чарап в комментарии изданию.

Напомним, Польша 23 марта объявила о намерении объявить персонами нон грата 45 работников российских дипведомств. Затем Словакия решила выслать 35 дипломатов РФ, Бельгия — более 20, Ирландия — четырех, Чехия — одного, Нидерланды — 17, Франция — 35, Германия — 40.

А 5 апреля стало известно, что аналогичные шаги предприняли Испания и страны Балтии.