Франция вслед за Германией объявила о высылке десятков российских дипломатов
В МИД заявили, что деятельность сотрудников дипломатических ведомств РФ противоречит интересам безопасности французского государства.
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Министерство иностранных дел Франции приняло решение о высылке "многих" российских дипломатов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте дипломатического ведомства в понедельник, 4 апреля.
"Сегодня вечером Франция решила выслать многих российских сотрудников, находящихся под дипломатическим статусом, отправленных во Францию, чья деятельность противоречит нашим интересам безопасности", — сообщили в МИД Франции, добавив, что такой шаг является частью общего "европейского подхода".
Министерство добавило, что его первоочередная обязанность заключается в обеспечении безопасности как граждан Франции, так и других европейцев.
Сколько дипломатов высылает Франция?
Тем временем информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники в МИД Франции сообщило, что речь идет о высылке 35 россиян, имеющих дипломатический статус.
Как ответили в Москве?
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь пообещала "достойный ответ" Москвы на действия Парижа, передает российское агентство ТАСС.
Напомним, сегодня МИД Германии объявило о высылке "значительного числа" работников российского посольства на фоне публикации свидетельств преступлений военнослужащих РФ в Буче Киевской области, совершенных во время оккупации этого города. По данным немецких СМИ, ФРГ приняло решение выслать 40 дипломатов РФ.
Ранее Фокус показывал последствия оккупации Бучи Киевской области российскими военными. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал свидетельства убийств бойцами ВС РФ мирных жителей в регионе "очередной фейковой атакой". Дипломат также заявил, что Москва расценивает в "таких провокациях прямую угрозу международной безопасности".
РФ также пыталась созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН по поводу "вопиющих провокаций" с украинской стороны, однако Великобритания, которая председательствует в организации, отказала государству-агрессору в такой возможности.
Также мы рассказывали, что 29-30 марта Словакия решила выслать 35 дипломатов РФ, Бельгия — более 20, Ирландия — четырех, Чехия — одного, Нидерланды — 17, а Польша 23 марта объявила о намерении объявить персонами нон грата 40 работников российских дипведомств.