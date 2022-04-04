"Вывести на чистую воду": России отказали в заседании Совбеза ООН по событиям в Буче

Британская миссия, председательствующая в Совете безопасности ООН заявила, что вопрос по Украине будет обсуждаться 5 апреля.

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В связи с обнародованной информацией о военных преступлениях российских солдат в городе Буча Киевской области, Россия заявила о "вопиющих провокациях украинских радикалов" и потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на понедельник, 4 апреля. Однако председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на его проведение, сообщила в своем Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Вчера, 3 апреля, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия потребовала созыва заседания Совбеза организации по факту военных преступлений в Буче, чтобы вывести "зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду".

По мнению Захаровой, заседание совбеза необходимо, поскольку целью публикаций о военных преступлениях в Буче — "срыв мирных переговоров" между Россией и Украиной и "эскалация насилия". Однако, британская миссия при ООН, которая в апреле председательствует в совете, отклонила требование российской стороны. Как сообщает агентство Reuters, британская миссия заявила, что ситуация в Украине будет обсуждаться, как и было запланировано, во вторник, 5 апреля.

"Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", — прокомментировала отказ Захарова.

Ранее сообщалось, что после отхода военных ВС РФ из города Буча Киевской области вскрылись факты военных преступлений российских солдат. После того как украинские военные вошли в город, были обнаружены тела убитых людей на улицах, а также массовые захоронения на территории местной церкви. Многие крупные мировые СМИ отреагировали на ужасающие события в украиском городе и в понедельник опубликовали статьи, в которых назвали события в Буче "военными преступлениями Владимира Путина".